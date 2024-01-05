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"Ракет достаточно": генерал раскрыл будущее Украины после российских ударов
"Ракет достаточно": генерал раскрыл будущее Украины после российских ударов - РИА Новости, 05.01.2024
"Ракет достаточно": генерал раскрыл будущее Украины после российских ударов
Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил отставной генерал ВСУ Сергей... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:38
2024-01-05T11:38
2024-01-05T11:57
украина
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сергей кривонос
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин"."Они (Россия. — Прим. ред.) за раз могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса", — отметил он.Кривонос также подчеркнул, что украинская ПВО не может справиться со шквалом российских ракет."Они (Россия. — Прим. ред.) понимают, что способности нашей противовоздушной обороны намного меньше", — резюмировал отставной генерал.В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240105/slova-1919777985.html
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украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Ракет достаточно": генерал раскрыл будущее Украины после российских ударов
Кривонос: у ВС РФ достаточно ракет для атаки по всей инфраструктуре Украины
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин".
"Они (Россия. — Прим. ред.) за раз могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса", — отметил он.
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Кривонос также подчеркнул, что украинская ПВО не может справиться со шквалом российских ракет.
"Они (Россия. — Прим. ред.) понимают, что способности нашей противовоздушной обороны намного меньше", — резюмировал отставной генерал.
В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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