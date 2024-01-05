https://ria.ru/20240105/rakety-1919798893.html

"Ракет достаточно": генерал раскрыл будущее Украины после российских ударов

"Ракет достаточно": генерал раскрыл будущее Украины после российских ударов - РИА Новости, 05.01.2024

"Ракет достаточно": генерал раскрыл будущее Украины после российских ударов

Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил отставной генерал ВСУ Сергей... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:38

2024-01-05T11:38

2024-01-05T11:57

украина

россия

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин"."Они (Россия. — Прим. ред.) за раз могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса", — отметил он.Кривонос также подчеркнул, что украинская ПВО не может справиться со шквалом российских ракет."Они (Россия. — Прим. ред.) понимают, что способности нашей противовоздушной обороны намного меньше", — резюмировал отставной генерал.В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20240105/slova-1919777985.html

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украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины