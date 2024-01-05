Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 05.01.2024 (обновлено: 10:11 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/rakety-1919755306.html
В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО "Ольха"
В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 05.01.2024
В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО "Ольха"
Дежурные средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:22
2024-01-05T10:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919758436_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_073efc4511ff0643731baccf5f58a6fb.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны.&quot;Четвертого января около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня &quot;Ольха&quot;, — уточнили в ведомстве.Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.Из-за взрыва снаряда возле многоэтажки в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей. "В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль. Информация уточняется", — добавил Гладков.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919705397.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919758436_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_49af26d42c213770c52f5806de4f1c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО "Ольха"

Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью десять ракет РСЗО "Ольха"

© Telegram-канал мэра Белгорода Валентина ДемидоваМашины на улице Белгорода, поврежденные при обстреле со стороны ВСУ. 5 января 2024
Машины на улице Белгорода, поврежденные при обстреле со стороны ВСУ. 5 января 2024
© Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Машины на улице Белгорода, поврежденные при обстреле со стороны ВСУ. 5 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны.
«

"Четвертого января около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", — уточнили в ведомстве.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.
Из-за взрыва снаряда возле многоэтажки в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей.
"В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль. Информация уточняется", — добавил Гладков.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов
Вчера, 20:08

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
На Купянском направлении ВС России уничтожили несколько РСЗО "Ольха"
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала