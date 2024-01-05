https://ria.ru/20240105/rakety-1919755306.html

В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО "Ольха"

В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 05.01.2024

В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО "Ольха"

Дежурные средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:22

2024-01-05T00:22

2024-01-05T10:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны."Четвертого января около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", — уточнили в ведомстве.Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.Из-за взрыва снаряда возле многоэтажки в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей. "В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль. Информация уточняется", — добавил Гладков.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919705397.html

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белгородская область, россия, безопасность