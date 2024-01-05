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В Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился, заявили в CENTCOM - РИА Новости, 05.01.2024
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20:18 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/raketa-1919864880.html
В Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился, заявили в CENTCOM
В Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился, заявили в CENTCOM - РИА Новости, 05.01.2024
В Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился, заявили в CENTCOM
Правоохранители в Ираке нашли крылатую ракету иранского производства, которую не удалось запустить, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T20:18
2024-01-05T20:18
в мире
ирак
сша
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Правоохранители в Ираке нашли крылатую ракету иранского производства, которую не удалось запустить, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. "Третьего января иракская полиция в Вавилоне обнаружила крылатую ракету иранского производства, которую не удалось запустить", - сообщает командование в соцсети Х. В аналогичной соцсети CENTCOM публикует фото, на котором практически целая ракета повалена на бок. Там же отметили, что коалиция высоко оценивает усилия иракских правоохранителей по предотвращению нападений.
https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html
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в мире, ирак, сша, сирия
В мире, Ирак, США, Сирия
В Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился, заявили в CENTCOM

CENTCOM: силовики в Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился

© Фото : U.S. Central Command/XКрылатая ракета, обнаруженная силовиками в Ираке
Крылатая ракета, обнаруженная силовиками в Ираке - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : U.S. Central Command/X
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Правоохранители в Ираке нашли крылатую ракету иранского производства, которую не удалось запустить, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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"Третьего января иракская полиция в Вавилоне обнаружила крылатую ракету иранского производства, которую не удалось запустить", - сообщает командование в соцсети Х.
В аналогичной соцсети CENTCOM публикует фото, на котором практически целая ракета повалена на бок.
Там же отметили, что коалиция высоко оценивает усилия иракских правоохранителей по предотвращению нападений.
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