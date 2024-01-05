https://ria.ru/20240105/raketa-1919864880.html

В Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился, заявили в CENTCOM

В Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился, заявили в CENTCOM - РИА Новости, 05.01.2024

В Ираке нашли крылатую ракету, запуск которой провалился, заявили в CENTCOM

Правоохранители в Ираке нашли крылатую ракету иранского производства, которую не удалось запустить, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T20:18

2024-01-05T20:18

2024-01-05T20:18

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ирак

сша

сирия

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Правоохранители в Ираке нашли крылатую ракету иранского производства, которую не удалось запустить, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. "Третьего января иракская полиция в Вавилоне обнаружила крылатую ракету иранского производства, которую не удалось запустить", - сообщает командование в соцсети Х. В аналогичной соцсети CENTCOM публикует фото, на котором практически целая ракета повалена на бок. Там же отметили, что коалиция высоко оценивает усилия иракских правоохранителей по предотвращению нападений.

https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html

https://ria.ru/20240104/rakety-1919753284.html

ирак

сша

сирия

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в мире, ирак, сша, сирия