https://ria.ru/20240105/protesty-1919762826.html

У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины

У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.01.2024

У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины

Полиция американского округа Арлингтон (штат Вирджиния) подтвердила РИА Новости, что в четверг утром у дома госсекретаря Энтони Блинкена прошла акция протеста,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T03:05

2024-01-05T03:05

2024-01-05T03:34

в мире

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Полиция американского округа Арлингтон (штат Вирджиния) подтвердила РИА Новости, что в четверг утром у дома госсекретаря Энтони Блинкена прошла акция протеста, однако никаких задержаний произведено не было. Незадолго до этого в соцсетях появились кадры, на которых видно, как группа пропалестинских активистов "дежурила" у дома госсекретаря. Согласно видеозаписи, когда его служебная машина проехала мимо них, демонстранты облили ее красной краской, имитирующей кровь, с криками "Позор тебе". "Примерно в 7 часов утра (15.00 мск – ред.) полиция отреагировала на сообщения об акции протеста, которая длилась около 90 минут <…> Офицеры прибыли на место для обеспечения общественной безопасности. Никаких арестов произведено не было", - проинформировали агентство правоохранители в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть появившиеся в сети сообщения относительно гражданской акции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году