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У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.01.2024
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03:05 05.01.2024 (обновлено: 03:34 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/protesty-1919762826.html
У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины
У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.01.2024
У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины
Полиция американского округа Арлингтон (штат Вирджиния) подтвердила РИА Новости, что в четверг утром у дома госсекретаря Энтони Блинкена прошла акция протеста,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T03:05
2024-01-05T03:34
в мире
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Полиция американского округа Арлингтон (штат Вирджиния) подтвердила РИА Новости, что в четверг утром у дома госсекретаря Энтони Блинкена прошла акция протеста, однако никаких задержаний произведено не было. Незадолго до этого в соцсетях появились кадры, на которых видно, как группа пропалестинских активистов "дежурила" у дома госсекретаря. Согласно видеозаписи, когда его служебная машина проехала мимо них, демонстранты облили ее красной краской, имитирующей кровь, с криками "Позор тебе". "Примерно в 7 часов утра (15.00 мск – ред.) полиция отреагировала на сообщения об акции протеста, которая длилась около 90 минут &lt;…&gt; Офицеры прибыли на место для обеспечения общественной безопасности. Никаких арестов произведено не было", - проинформировали агентство правоохранители в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть появившиеся в сети сообщения относительно гражданской акции.
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в мире, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины

Полиция в США сообщила о пропалестинских протестах у дома Блинкена в Вирджинии

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в США
Сотрудник полиции в США - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудник полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Полиция американского округа Арлингтон (штат Вирджиния) подтвердила РИА Новости, что в четверг утром у дома госсекретаря Энтони Блинкена прошла акция протеста, однако никаких задержаний произведено не было.
Незадолго до этого в соцсетях появились кадры, на которых видно, как группа пропалестинских активистов "дежурила" у дома госсекретаря. Согласно видеозаписи, когда его служебная машина проехала мимо них, демонстранты облили ее красной краской, имитирующей кровь, с криками "Позор тебе".
"Примерно в 7 часов утра (15.00 мск – ред.) полиция отреагировала на сообщения об акции протеста, которая длилась около 90 минут <…> Офицеры прибыли на место для обеспечения общественной безопасности. Никаких арестов произведено не было", - проинформировали агентство правоохранители в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть появившиеся в сети сообщения относительно гражданской акции.
 
В миреЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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