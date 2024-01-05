https://ria.ru/20240105/proryv-1919878012.html

Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы

Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы - РИА Новости, 05.01.2024

Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы

Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля "Щелкунчик" работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T23:15

2024-01-05T23:15

2024-01-05T23:15

культура

москва

общество

происшествия

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92250/08/922500814_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_0467de0a223156d484cef9fa9b4a4e7b.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля "Щелкунчик" работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее в пятницу после прорыва трубы в театре часть людей вышла самостоятельно, часта была эвакуирована. Никто не пострадал - ни зрители, ни персонал театра. "Утечка в отоплении в Театре на Малой Ордынке не повлияет на проведение спектаклей… В настоящий момент театр работает в штатном режиме. Предстоящие спектакли будут проведены в соответствии в расписанием. Зрителям прерванных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что утечка в отоплении произошла из-за неисправности трубы. "Проходившие на момент происшествия на основной и малой сценах спектакли были приостановлены. Никто из посетителей и сотрудников театра не пострадал. Частичное повреждение получили внутренние помещения театра", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240105/teplotrassa-1919774416.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, происшествия, новости культуры