https://ria.ru/20240105/proryv-1919878012.html
Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы
Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы - РИА Новости, 05.01.2024
Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы
Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля "Щелкунчик" работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T23:15
2024-01-05T23:15
2024-01-05T23:15
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля "Щелкунчик" работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее в пятницу после прорыва трубы в театре часть людей вышла самостоятельно, часта была эвакуирована. Никто не пострадал - ни зрители, ни персонал театра. "Утечка в отоплении в Театре на Малой Ордынке не повлияет на проведение спектаклей… В настоящий момент театр работает в штатном режиме. Предстоящие спектакли будут проведены в соответствии в расписанием. Зрителям прерванных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что утечка в отоплении произошла из-за неисправности трубы. "Проходившие на момент происшествия на основной и малой сценах спектакли были приостановлены. Никто из посетителей и сотрудников театра не пострадал. Частичное повреждение получили внутренние помещения театра", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20240105/teplotrassa-1919774416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, происшествия, новости культуры
Культура, Москва, Общество, Происшествия, Новости культуры
Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы
Театр на Малой Ордынке в Москве работает в штатном режиме после прорыва трубы
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля "Щелкунчик" работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее в пятницу после прорыва трубы в театре часть людей вышла самостоятельно, часта была эвакуирована. Никто не пострадал - ни зрители, ни персонал театра.
«
"Утечка в отоплении в Театре на Малой Ордынке не повлияет на проведение спектаклей… В настоящий момент театр работает в штатном режиме. Предстоящие спектакли будут проведены в соответствии в расписанием. Зрителям прерванных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что утечка в отоплении произошла из-за неисправности трубы. "Проходившие на момент происшествия на основной и малой сценах спектакли были приостановлены. Никто из посетителей и сотрудников театра не пострадал. Частичное повреждение получили внутренние помещения театра", - подчеркнули в пресс-службе.
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