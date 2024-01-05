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Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы - РИА Новости, 05.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:15 05.01.2024
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Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы
Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы - РИА Новости, 05.01.2024
Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы
Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля "Щелкунчик" работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T23:15
2024-01-05T23:15
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля "Щелкунчик" работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее в пятницу после прорыва трубы в театре часть людей вышла самостоятельно, часта была эвакуирована. Никто не пострадал - ни зрители, ни персонал театра. "Утечка в отоплении в Театре на Малой Ордынке не повлияет на проведение спектаклей… В настоящий момент театр работает в штатном режиме. Предстоящие спектакли будут проведены в соответствии в расписанием. Зрителям прерванных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что утечка в отоплении произошла из-за неисправности трубы. "Проходившие на момент происшествия на основной и малой сценах спектакли были приостановлены. Никто из посетителей и сотрудников театра не пострадал. Частичное повреждение получили внутренние помещения театра", - подчеркнули в пресс-службе.
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москва, общество, происшествия, новости культуры
Культура, Москва, Общество, Происшествия, Новости культуры
Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы

Театр на Малой Ордынке в Москве работает в штатном режиме после прорыва трубы

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкТеатр на Малой Ордынке в Москве
Театр на Малой Ордынке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Театр на Малой Ордынке в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля "Щелкунчик" работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее в пятницу после прорыва трубы в театре часть людей вышла самостоятельно, часта была эвакуирована. Никто не пострадал - ни зрители, ни персонал театра.
«
"Утечка в отоплении в Театре на Малой Ордынке не повлияет на проведение спектаклей… В настоящий момент театр работает в штатном режиме. Предстоящие спектакли будут проведены в соответствии в расписанием. Зрителям прерванных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что утечка в отоплении произошла из-за неисправности трубы. "Проходившие на момент происшествия на основной и малой сценах спектакли были приостановлены. Никто из посетителей и сотрудников театра не пострадал. Частичное повреждение получили внутренние помещения театра", - подчеркнули в пресс-службе.
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