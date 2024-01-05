https://ria.ru/20240105/professii-1919763102.html

Эксперты назвали профессии, которые будут популярными в 2024 году

Эксперты назвали профессии, которые будут популярными в 2024 году - РИА Новости, 05.01.2024

Эксперты назвали профессии, которые будут популярными в 2024 году

Профессии в сфере информационных технологий и беспилотной авиации будут одними из самых популярных в 2024 году, такое мнение выразили опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T03:11

2024-01-05T03:11

2024-01-05T05:13

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Профессии в сфере информационных технологий и беспилотной авиации будут одними из самых популярных в 2024 году, такое мнение выразили опрошенные РИА Новости эксперты."Две тысячи двадцать третий год оставил в топе профессии, связанные с ИТ, маркетингом (в особенности, цифровым), аналитикой данных, машинным обучением, искусственным интеллектом. Количественно более всего все так же рабочие места ждут людей различных рабочих профессий. Не хватает кадров для здравоохранения, строительной отрасли, промышленности, сферы транспорта и логистики, ритейла, металлургии и пищевой промышленности", - сказал советник ректора Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035 Олег Подольский.По его словам, высокий спрос в 2024 году ожидается и на пока достаточно редкие профессии, например, специалист по сертификации дронов, программист автономного полета, инженер-сборщик дронов и прочие вакансии нового рынка беспилотных авиационных систем."Именно эта новая отрасль в 2024 году получит поддержку с помощью различных инструментов кадрового развития и во многом создаст интересные возможности дальнейшей профессиональной самореализации граждан", - добавил эксперт. Как отметил ректор Университета НТИ 2035 Вадим Медведев, в 2024 году на пике популярности в России останутся профессии, связанные с информационными технологиями, они гарантируют успешное трудоустройство, хорошую зарплату и карьерный рост."Для удовлетворения особого кадрового спроса на "цифровых" специалистов министерство цифрового развития РФ запустило специальную программу для школьников и студентов колледжей – "Код будущего", оператором которой выступает Университет 2035. Проект стал крайне популярен среди "зумеров", и в этом году на курсы, где подростки бесплатно изучают современные языки программирования, записалось более 140 тысяч ребят. К концу 2030 года планируется обучить не менее 1,2 миллиона подростков", - напомнил Медведев.Также в 2024 году будут набирать обороты инженерные направления, связанные в том числе с новой отраслью — беспилотные авиационные системы, генетика, космические услуги и связь, очевидно, сохранится высокий спрос на специалистов в машиностроении и ряде других отраслей, заключил Медведев.

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новый год, россия, общество