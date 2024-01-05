Депутат обвинил власти Молдавии в попытке разрушить экономику Приднестровья
Депутат Сафонов: власти Молдавии хотят разрушить экономику Приднестровья
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Власти Молдавии хотят разрушить экономику Приднестровья, чтобы направить непризнанную республику в Румынию или под крышу ЕС и НАТО, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поручил выяснить причины введения властями Молдавии новых таможенных пошлин в отношении приднестровских экспортеров.
"Как известно, прозападно-прорумынские радикалы, взявшие власть в Молдове в 2020-2021 годах, приступили к системному натиску на Приднестровье… Кишинёвские власти хотят разрушить экономику ПМР для увода нашей республики в Румынию или под крышу ЕС и НАТО", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР отметил, что именно Кишинёв продолжает отказываться вести работу в переговорном формате "5+2". По его словам, представители Молдавии сознательно срывают переговоры по урегулированию конфликта. "Кишинев решил обложить пошлинами поставки товаров в ПМР. Это призвано обеспечить взрывной рост цен на товары, лежащие на прилавках Приднестровья и не допустить поездки покупателей из Молдовы в Приднестровье за сравнительно недорогими покупками, как это было до сих пор", - отметил Сафонов.
Он также обратил внимание на то, что 8 февраля этого года Молдавия окончательно покидает Межпарламентскую Ассамблею СНГ. По его мнению, это решающий шаг к полному разрыву связей Кишинева с СНГ к концу этого года.
"Следовательно, раз Приднестровье не собирается рвать отношения с Россией и СНГ, можно прогнозировать усиление давления на приднестровцев для принуждения к капитуляции в сфере внешней политики", - подытожил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.