https://ria.ru/20240105/pridnestrove-1919795763.html

Депутат обвинил власти Молдавии в попытке разрушить экономику Приднестровья

Депутат обвинил власти Молдавии в попытке разрушить экономику Приднестровья - РИА Новости, 05.01.2024

Депутат обвинил власти Молдавии в попытке разрушить экономику Приднестровья

Власти Молдавии хотят разрушить экономику Приднестровья, чтобы направить непризнанную республику в Румынию или под крышу ЕС и НАТО, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:11

2024-01-05T11:11

2024-01-05T11:11

в мире

молдавия

кишинев

румыния

вадим красносельский

снг

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Власти Молдавии хотят разрушить экономику Приднестровья, чтобы направить непризнанную республику в Румынию или под крышу ЕС и НАТО, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поручил выяснить причины введения властями Молдавии новых таможенных пошлин в отношении приднестровских экспортеров. "Как известно, прозападно-прорумынские радикалы, взявшие власть в Молдове в 2020-2021 годах, приступили к системному натиску на Приднестровье… Кишинёвские власти хотят разрушить экономику ПМР для увода нашей республики в Румынию или под крышу ЕС и НАТО", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что именно Кишинёв продолжает отказываться вести работу в переговорном формате "5+2". По его словам, представители Молдавии сознательно срывают переговоры по урегулированию конфликта. "Кишинев решил обложить пошлинами поставки товаров в ПМР. Это призвано обеспечить взрывной рост цен на товары, лежащие на прилавках Приднестровья и не допустить поездки покупателей из Молдовы в Приднестровье за сравнительно недорогими покупками, как это было до сих пор", - отметил Сафонов. Он также обратил внимание на то, что 8 февраля этого года Молдавия окончательно покидает Межпарламентскую Ассамблею СНГ. По его мнению, это решающий шаг к полному разрыву связей Кишинева с СНГ к концу этого года. "Следовательно, раз Приднестровье не собирается рвать отношения с Россией и СНГ, можно прогнозировать усиление давления на приднестровцев для принуждения к капитуляции в сфере внешней политики", - подытожил Сафонов. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919792262.html

https://ria.ru/20240103/evrosoyuz-1919575969.html

молдавия

кишинев

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, румыния, вадим красносельский, снг, евросоюз, нато