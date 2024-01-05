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В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода - РИА Новости, 05.01.2024
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14:21 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919818808.html
В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода
В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода - РИА Новости, 05.01.2024
В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода
Пожар в здании церковного прихода локализован в Ленинградской области, площадь возгорания – 35 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:21
2024-01-05T14:21
происшествия
ленинградская область
россия
николай чудотворец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар в здании церковного прихода локализован в Ленинградской области, площадь возгорания – 35 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Спасатели МЧС России локализовали пожар в здании церковного прихода. В поселке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца. Огнем охвачено 35 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточняется, на месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет.
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происшествия, ленинградская область, россия, николай чудотворец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Николай Чудотворец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода

В поселке Лебяжье локализовали пожар в здании церковного прихода

© МЧС РоссииПожар в церковном приходе в поселке Лебяжье Ленинградской области
Пожар в церковном приходе в поселке Лебяжье Ленинградской области
© МЧС России
Пожар в церковном приходе в поселке Лебяжье Ленинградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар в здании церковного прихода локализован в Ленинградской области, площадь возгорания – 35 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"Спасатели МЧС России локализовали пожар в здании церковного прихода. В поселке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца. Огнем охвачено 35 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как уточняется, на месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияНиколай ЧудотворецМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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