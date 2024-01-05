https://ria.ru/20240105/pozhar-1919818808.html
В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода
В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода - РИА Новости, 05.01.2024
В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода
Пожар в здании церковного прихода локализован в Ленинградской области, площадь возгорания – 35 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:21
2024-01-05T14:21
2024-01-05T14:21
происшествия
ленинградская область
россия
николай чудотворец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919818577_8:0:1260:704_1920x0_80_0_0_a0ceab6b141827e1fe37326fd514c437.png
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар в здании церковного прихода локализован в Ленинградской области, площадь возгорания – 35 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Спасатели МЧС России локализовали пожар в здании церковного прихода. В поселке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца. Огнем охвачено 35 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточняется, на месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919818577_165:0:1104:704_1920x0_80_0_0_29bc8bcadd5cb6e957f4f267e284aaee.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, николай чудотворец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Николай Чудотворец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области локализовали пожар в здании церковного прихода
В поселке Лебяжье локализовали пожар в здании церковного прихода