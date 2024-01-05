https://ria.ru/20240105/post-1919854664.html
Странный пост президента Польши вызвал волну веселья в соцсетях
Странный пост президента Польши вызвал волну веселья в соцсетях - РИА Новости, 05.01.2024
Странный пост президента Польши вызвал волну веселья в соцсетях
Странный пост президента Польши Анджея Дуды на платформе X вызвал волну веселья в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:30
2024-01-05T18:30
2024-01-05T18:30
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польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. Странный пост президента Польши Анджея Дуды на платформе X вызвал волну веселья в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в профиле Дуды появилась запись: "Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит "иметь яйца". Она знает!" При этом непонятно, чего касалась данная запись и кому была адресована. Данный пост был быстро удален, однако замечен пользователями интернета, которые начали публиковать его скриншоты с различными комментариями. "Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик", - написал один из пользователей. "А что, яйца в магазине опять подорожают?" - спросил другой. Сам Дуда пока никак не прокомментировал данную ситуацию.
https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html
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в мире, польша, анджей дуда
В мире, Польша, Анджей Дуда
Странный пост президента Польши вызвал волну веселья в соцсетях
Странный пост лидера Польши Анджея Дуды вызвал волну веселья в соцсетях
ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. Странный пост президента Польши Анджея Дуды на платформе X вызвал волну веселья в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в профиле Дуды появилась запись: "Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит "иметь яйца". Она знает!" При этом непонятно, чего касалась данная запись и кому была адресована.
Данный пост был быстро удален, однако замечен пользователями интернета, которые начали публиковать его скриншоты с различными комментариями.
«
"Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик", - написал один из пользователей. "А что, яйца в магазине опять подорожают?" - спросил другой.
Сам Дуда пока никак не прокомментировал данную ситуацию.
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