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Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста - РИА Новости, 06.01.2024
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23:00 05.01.2024 (обновлено: 10:07 06.01.2024)
https://ria.ru/20240105/poselki-1919877334.html
Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста
Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста - РИА Новости, 06.01.2024
Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста
Почти 160 человек в двух поселках под Калининградом оказались отрезаны от территории региона в результате обрыва троса понтонного моста, сообщает Telegram-канал РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-05T23:00
2024-01-06T10:07
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 5 янв - РИА Новости. Почти 160 человек в двух поселках под Калининградом оказались отрезаны от территории региона в результате обрыва троса понтонного моста, сообщает Telegram-канал регионального МЧС. "На реке Немонин произошёл обрыв троса понтонного моста, соединяющего поселки Матросово и Малая Матросовка с остальной территорией региона. Добраться до населенных пунктов можно только по мосту, другие пути подъезда отсутствуют. В этих поселках проживают 159 человек", - говорится в сообщении. По информации регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии привлечена группировка сил и средств в количестве: 24 человек и 8 единиц техники. "Чтобы переправить огнеборцев с пожарно-техническим вооружением через реку, сотрудникам МЧС России на плавсредствах пришлось буквально сражаться с потоком льда, ломая его подручными средствами", - говорится в сообщении. Сообщается, что в поселках организованы круглосуточные дежурства пожарных расчетов, оснащенных мотопомпами в целях обеспечения пожарной безопасности. В данный момент погодные условия (становление льда) не позволяют вести восстановительные работы.
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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста

Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва понтонного моста

© Фото : МЧС Калининградской области/TelegramОгнеборцы с пожарно-техническим вооружением переправляются через реку Немонин для организации круглосуточных дежурств а поселках Матросово и Малая Матросовка в Калининградской области. 5 января 2024
Огнеборцы с пожарно-техническим вооружением переправляются через реку Немонин для организации круглосуточных дежурств а поселках Матросово и Малая Матросовка в Калининградской области. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : МЧС Калининградской области/Telegram
Огнеборцы с пожарно-техническим вооружением переправляются через реку Немонин для организации круглосуточных дежурств а поселках Матросово и Малая Матросовка в Калининградской области. 5 января 2024
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КАЛИНИНГРАД, 5 янв - РИА Новости. Почти 160 человек в двух поселках под Калининградом оказались отрезаны от территории региона в результате обрыва троса понтонного моста, сообщает Telegram-канал регионального МЧС.
«
"На реке Немонин произошёл обрыв троса понтонного моста, соединяющего поселки Матросово и Малая Матросовка с остальной территорией региона. Добраться до населенных пунктов можно только по мосту, другие пути подъезда отсутствуют. В этих поселках проживают 159 человек", - говорится в сообщении.
По информации регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии привлечена группировка сил и средств в количестве: 24 человек и 8 единиц техники.
«
"Чтобы переправить огнеборцев с пожарно-техническим вооружением через реку, сотрудникам МЧС России на плавсредствах пришлось буквально сражаться с потоком льда, ломая его подручными средствами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в поселках организованы круглосуточные дежурства пожарных расчетов, оснащенных мотопомпами в целях обеспечения пожарной безопасности. В данный момент погодные условия (становление льда) не позволяют вести восстановительные работы.
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