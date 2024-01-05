https://ria.ru/20240105/poselki-1919877334.html

Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста

Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста - РИА Новости, 06.01.2024

Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста

Почти 160 человек в двух поселках под Калининградом оказались отрезаны от территории региона в результате обрыва троса понтонного моста, сообщает Telegram-канал РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-05T23:00

2024-01-05T23:00

2024-01-06T10:07

происшествия

калининград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919910653_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_12496ffb8aaf12cd44ced479a5f3ceec.jpg

КАЛИНИНГРАД, 5 янв - РИА Новости. Почти 160 человек в двух поселках под Калининградом оказались отрезаны от территории региона в результате обрыва троса понтонного моста, сообщает Telegram-канал регионального МЧС. "На реке Немонин произошёл обрыв троса понтонного моста, соединяющего поселки Матросово и Малая Матросовка с остальной территорией региона. Добраться до населенных пунктов можно только по мосту, другие пути подъезда отсутствуют. В этих поселках проживают 159 человек", - говорится в сообщении. По информации регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии привлечена группировка сил и средств в количестве: 24 человек и 8 единиц техники. "Чтобы переправить огнеборцев с пожарно-техническим вооружением через реку, сотрудникам МЧС России на плавсредствах пришлось буквально сражаться с потоком льда, ломая его подручными средствами", - говорится в сообщении. Сообщается, что в поселках организованы круглосуточные дежурства пожарных расчетов, оснащенных мотопомпами в целях обеспечения пожарной безопасности. В данный момент погодные условия (становление льда) не позволяют вести восстановительные работы.

https://ria.ru/20240105/otoplenie-1919799985.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)