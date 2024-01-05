Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста
Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва понтонного моста
© Фото : МЧС Калининградской области/TelegramОгнеборцы с пожарно-техническим вооружением переправляются через реку Немонин для организации круглосуточных дежурств а поселках Матросово и Малая Матросовка в Калининградской области. 5 января 2024
Огнеборцы с пожарно-техническим вооружением переправляются через реку Немонин для организации круглосуточных дежурств а поселках Матросово и Малая Матросовка в Калининградской области. 5 января 2024
КАЛИНИНГРАД, 5 янв - РИА Новости. Почти 160 человек в двух поселках под Калининградом оказались отрезаны от территории региона в результате обрыва троса понтонного моста, сообщает Telegram-канал регионального МЧС.
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"На реке Немонин произошёл обрыв троса понтонного моста, соединяющего поселки Матросово и Малая Матросовка с остальной территорией региона. Добраться до населенных пунктов можно только по мосту, другие пути подъезда отсутствуют. В этих поселках проживают 159 человек", - говорится в сообщении.
По информации регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии привлечена группировка сил и средств в количестве: 24 человек и 8 единиц техники.
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"Чтобы переправить огнеборцев с пожарно-техническим вооружением через реку, сотрудникам МЧС России на плавсредствах пришлось буквально сражаться с потоком льда, ломая его подручными средствами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в поселках организованы круглосуточные дежурства пожарных расчетов, оснащенных мотопомпами в целях обеспечения пожарной безопасности. В данный момент погодные условия (становление льда) не позволяют вести восстановительные работы.