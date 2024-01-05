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Постпред Крыма назвал Польшу главным провокатором в НАТО - РИА Новости, 05.01.2024
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01:17 05.01.2024 (обновлено: 03:38 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/polsha-1919757788.html
Постпред Крыма назвал Польшу главным провокатором в НАТО
Постпред Крыма назвал Польшу главным провокатором в НАТО - РИА Новости, 05.01.2024
Постпред Крыма назвал Польшу главным провокатором в НАТО
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что польские политики продолжают... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:17
2024-01-05T03:38
польша
украина
георгий мурадов
радослав сикорский
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что польские политики продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. "Польские политики, несмотря на смену власти, продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Они уверенно идут курсом превращения своей страны в первого смертника Запада, желающего сгореть в пламени большой войны. Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, наверняка Сикорский выражает общее мнение "натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации", чтобы не допустить российской победы на поле боя. "Для Крыма, как и для других приграничных с бывшей Украиной российских регионов, в том числе находящихся за пределами зоны СВО, предлагаемая Сикорским траектория развития событий несет жизненную угрозу. А потому, как неоднократно указывало российское военное руководство, в повестку дня встанет вопрос о мерах по предотвращению худших сценариев, несущих экзистенциальную опасность для нашей страны", - подчеркнул Мурадов. При этом, по его словам, пока в штабах НАТО "переваривают" предложения польского министра, режим Зеленского окончательно отдает на заклание украинский народ.
https://ria.ru/20231220/nato-1916847721.html
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польша, украина, георгий мурадов, радослав сикорский, нато, в мире
Польша, Украина, Георгий Мурадов, Радослав Сикорский, НАТО, В мире
Постпред Крыма назвал Польшу главным провокатором в НАТО

Постпред Крыма Мурадов назвал Польшу главным провокатором в НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что польские политики продолжают играть роль главных натовских провокаторов.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.
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"Польские политики, несмотря на смену власти, продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Они уверенно идут курсом превращения своей страны в первого смертника Запада, желающего сгореть в пламени большой войны. Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, наверняка Сикорский выражает общее мнение "натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации", чтобы не допустить российской победы на поле боя.
"Для Крыма, как и для других приграничных с бывшей Украиной российских регионов, в том числе находящихся за пределами зоны СВО, предлагаемая Сикорским траектория развития событий несет жизненную угрозу. А потому, как неоднократно указывало российское военное руководство, в повестку дня встанет вопрос о мерах по предотвращению худших сценариев, несущих экзистенциальную опасность для нашей страны", - подчеркнул Мурадов.
При этом, по его словам, пока в штабах НАТО "переваривают" предложения польского министра, режим Зеленского окончательно отдает на заклание украинский народ.
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ПольшаУкраинаГеоргий МурадовРадослав СикорскийНАТОВ мире
 
 
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