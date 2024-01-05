https://ria.ru/20240105/podolsk-1919850142.html

В дома в Подольске начало поступать тепло

В дома в Подольске начало поступать тепло - РИА Новости, 05.01.2024

В дома в Подольске начало поступать тепло

В подмосковном Подольске продолжают устранять последствия аварии в котельной, после которой произошло отключение отопления и горячей воды, на данный момент... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:55

2024-01-05T17:55

2024-01-05T17:55

новости подмосковья

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

климовск

евгений хромушин

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В подмосковном Подольске продолжают устранять последствия аварии в котельной, после которой произошло отключение отопления и горячей воды, на данный момент тепло уже начало поступать в жилые дома, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Там напомнили, что ранее на котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар. Это повлекло за собой утечку в нескольких местах. Под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома. "Всю ночь там посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. Вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котел. Тепло уже начало поступать в дома", - говорится в сообщении. По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, на месте были собраны аварийные бригады практически со всего региона – "Мытищинская теплосеть", "Подольская теплосеть" и специализированные учреждения МОСВС. "В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была. Сейчас заполняем систему и планируем в ближайшее время запустить котел", - приводит пресс-служба слова Хромушина. В материале отмечается, что котельная отапливает не только жилые дома, но и ОСП №5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания температурного режима там работают порядка десяти тепловых пушек, такие же временно отапливают и многоквартирные дома. "Мы находимся на месте, принимаем всевозможные меры, чтобы как можно оперативнее устранить все технические неполадки. Совместно с оперативным штабом останемся здесь до полной ликвидации аварии", - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8 (496) 750-00-50, 8 (496) 755-57-98.

https://ria.ru/20240105/ryazan-1919800619.html

https://ria.ru/20240105/podolsk-1919837884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), климовск, евгений хромушин