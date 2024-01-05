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В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода - РИА Новости, 05.01.2024
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11:50 05.01.2024
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В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода
В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода - РИА Новости, 05.01.2024
В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода
Специалисты восстанавливают параметры отопления в трех микрорайонах Рязани, под отключение после обнаружения повреждения попало одно здание, сообщила... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:50
2024-01-05T11:50
рязань
происшествия
жкх
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РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. Специалисты восстанавливают параметры отопления в трех микрорайонах Рязани, под отключение после обнаружения повреждения попало одно здание, сообщила администрация Рязани. Как ранее информировала мэрия, в связи с повреждением на магистральном трубопроводе временно ограничена подача теплоносителя на объекты районов Канищево, Приокский и Недостоево в Рязани. Параметры подачи тепла снижены. Специалисты вели обследование тепловых сетей. "На данный момент гидравлический режим в магистральных теплосетях восстановлен, в ближайший час параметры отопления в жилых домах районов Канищево, Недостоево и Приокском вернутся к нормативным", - говорится в сообщении. Отмечается, что место прорыва оперативно локализовано, "для проведения работ под отключение отопления попадает одно здание по адресу: улица Интернациональная, дом 1а".
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рязань, происшествия, жкх
Рязань, Происшествия, ЖКХ
В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода

В Рязани восстанавливают отопление после обнаруженного повреждения трубопровода

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Манометр в котельной . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. Специалисты восстанавливают параметры отопления в трех микрорайонах Рязани, под отключение после обнаружения повреждения попало одно здание, сообщила администрация Рязани.
Как ранее информировала мэрия, в связи с повреждением на магистральном трубопроводе временно ограничена подача теплоносителя на объекты районов Канищево, Приокский и Недостоево в Рязани. Параметры подачи тепла снижены. Специалисты вели обследование тепловых сетей.
"На данный момент гидравлический режим в магистральных теплосетях восстановлен, в ближайший час параметры отопления в жилых домах районов Канищево, Недостоево и Приокском вернутся к нормативным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что место прорыва оперативно локализовано, "для проведения работ под отключение отопления попадает одно здание по адресу: улица Интернациональная, дом 1а".
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