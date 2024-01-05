https://ria.ru/20240105/otoplenie-1919799985.html

В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода

В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода - РИА Новости, 05.01.2024

В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода

Специалисты восстанавливают параметры отопления в трех микрорайонах Рязани, под отключение после обнаружения повреждения попало одно здание, сообщила... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:50

2024-01-05T11:50

2024-01-05T11:50

рязань

происшествия

жкх

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РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. Специалисты восстанавливают параметры отопления в трех микрорайонах Рязани, под отключение после обнаружения повреждения попало одно здание, сообщила администрация Рязани. Как ранее информировала мэрия, в связи с повреждением на магистральном трубопроводе временно ограничена подача теплоносителя на объекты районов Канищево, Приокский и Недостоево в Рязани. Параметры подачи тепла снижены. Специалисты вели обследование тепловых сетей. "На данный момент гидравлический режим в магистральных теплосетях восстановлен, в ближайший час параметры отопления в жилых домах районов Канищево, Недостоево и Приокском вернутся к нормативным", - говорится в сообщении. Отмечается, что место прорыва оперативно локализовано, "для проведения работ под отключение отопления попадает одно здание по адресу: улица Интернациональная, дом 1а".

https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html

рязань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязань, происшествия, жкх