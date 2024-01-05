https://ria.ru/20240105/otoplenie-1919799985.html
В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода
В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода - РИА Новости, 05.01.2024
В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода
Специалисты восстанавливают параметры отопления в трех микрорайонах Рязани, под отключение после обнаружения повреждения попало одно здание, сообщила... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:50
2024-01-05T11:50
2024-01-05T11:50
рязань
происшествия
жкх
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РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. Специалисты восстанавливают параметры отопления в трех микрорайонах Рязани, под отключение после обнаружения повреждения попало одно здание, сообщила администрация Рязани. Как ранее информировала мэрия, в связи с повреждением на магистральном трубопроводе временно ограничена подача теплоносителя на объекты районов Канищево, Приокский и Недостоево в Рязани. Параметры подачи тепла снижены. Специалисты вели обследование тепловых сетей. "На данный момент гидравлический режим в магистральных теплосетях восстановлен, в ближайший час параметры отопления в жилых домах районов Канищево, Недостоево и Приокском вернутся к нормативным", - говорится в сообщении. Отмечается, что место прорыва оперативно локализовано, "для проведения работ под отключение отопления попадает одно здание по адресу: улица Интернациональная, дом 1а".
https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, происшествия, жкх
Рязань, Происшествия, ЖКХ
В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода
В Рязани восстанавливают отопление после обнаруженного повреждения трубопровода
РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости.
Специалисты восстанавливают параметры отопления в трех микрорайонах Рязани, под отключение после обнаружения повреждения попало одно здание, сообщила
администрация Рязани.
Как ранее информировала мэрия, в связи с повреждением на магистральном трубопроводе временно ограничена подача теплоносителя на объекты районов Канищево, Приокский и Недостоево в Рязани. Параметры подачи тепла снижены. Специалисты вели обследование тепловых сетей.
"На данный момент гидравлический режим в магистральных теплосетях восстановлен, в ближайший час параметры отопления в жилых домах районов Канищево, Недостоево и Приокском вернутся к нормативным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что место прорыва оперативно локализовано, "для проведения работ под отключение отопления попадает одно здание по адресу: улица Интернациональная, дом 1а".
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