https://ria.ru/20240105/oslablenie-1919864239.html

ЦБ Украины объяснил декабрьское ослабление гривны

ЦБ Украины объяснил декабрьское ослабление гривны - РИА Новости, 05.01.2024

ЦБ Украины объяснил декабрьское ослабление гривны

Заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что ослабление курса гривны в конце 2023 года обусловлено сезонными факторами, по его словам, в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T20:11

2024-01-05T20:11

2024-01-05T20:11

экономика

украина

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что ослабление курса гривны в конце 2023 года обусловлено сезонными факторами, по его словам, в последние недели уходящего года растет спрос на валюту со стороны населения. Ранее сообщалось, что Нацбанк понизил курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковской бирже. По данным регулятора, 3 января доллар обновил исторический максимум к украинской валюте, достигнув 38,11 гривны за доллар. "Ослабление гривны в конце 2023 года, прежде всего, обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения", - приводит слова Николайчука пресс-служба в Telegram-канале регулятора. По его словам, изменение амплитуды курсовых колебаний в ту или иную сторону является нормальным явлением. Николайчук объяснил, что также на валютный рынок оказывали давление "психологические факторы", связанные с отсрочкой предоставления международной помощи. Чиновник считает, что колебания на межбанковском рынке на данный момент "несколько больше, чем, например, в октябре". В то же время, по его мнению, ситуация на валютном рынке не является неординарной или угрожающей для "привлекательности гривны". Чиновник заверил, что пока Нацбанк не рассматривает возврат к фиксированному курсу. "В 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше, чем на 4%. .. Гибкий обменный курс позволяет нам в долгосрочной перспективе достигать курсовой устойчивости", - резюмировал он. По мнению ряда экспертов, которое ранее приводило украинское агентство УНН, из-за внедрения с 3 октября режима управляемой гибкости обменного курса ожидается, что курс гривны к доллару будет находиться в определенной турбулентности, однако должен был стабилизироваться в течение месяца.

https://ria.ru/20240105/kompensatsiya-1919859605.html

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экономика, украина