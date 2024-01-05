https://ria.ru/20240105/oon-1919766642.html
ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе
ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе - РИА Новости, 05.01.2024
ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе
Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января из-за того, что США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T05:20
2024-01-05T05:20
2024-01-05T05:48
сша
в мире
россия
швейцария
оон
генеральная ассамблея оон
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867411391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b47a6f7bc9c70f712ff2e4f4dd60e39f.jpg
ООН, 5 янв - РИА Новости. Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января из-за того, что США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе, сообщается в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.СБ ООН принял 22 декабря резолюцию о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа. Перед этим Россия предложила к ней поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве. Против поправки голосовали лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. За внесение поправки в резолюцию голосовали остальные 10 членов Совбеза."Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на... заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года,... я созову 9 января в 10.00 (18.00 мск – ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето", - написал Фрэнсис.США не в первый раз накладывают в СБ ООН вето на решения, препятствующие осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. Восьмого декабря они заблокировали проект резолюции ОАЭ, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.Ранее, 18 октября Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.
https://ria.ru/20240103/gaza-1919618866.html
https://ria.ru/20231223/rezolyutsiya-1917597014.html
сша
россия
швейцария
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867411391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dd6056b9ea2fbe34accd488293e0a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, швейцария, оон, генеральная ассамблея оон, израиль
США, В мире, Россия, Швейцария, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Израиль
ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе
ГА ООН проведет заседание из-за вето США на поправку России к резолюции по Газе