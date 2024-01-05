https://ria.ru/20240105/oon-1919766642.html

ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе

ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе - РИА Новости, 05.01.2024

ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе

Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января из-за того, что США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T05:20

2024-01-05T05:20

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ООН, 5 янв - РИА Новости. Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января из-за того, что США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе, сообщается в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.СБ ООН принял 22 декабря резолюцию о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа. Перед этим Россия предложила к ней поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве. Против поправки голосовали лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. За внесение поправки в резолюцию голосовали остальные 10 членов Совбеза."Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на... заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года,... я созову 9 января в 10.00 (18.00 мск – ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето", - написал Фрэнсис.США не в первый раз накладывают в СБ ООН вето на решения, препятствующие осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. Восьмого декабря они заблокировали проект резолюции ОАЭ, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.Ранее, 18 октября Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.

https://ria.ru/20240103/gaza-1919618866.html

https://ria.ru/20231223/rezolyutsiya-1917597014.html

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