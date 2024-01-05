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ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе - РИА Новости, 05.01.2024
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05:20 05.01.2024 (обновлено: 05:48 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/oon-1919766642.html
ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе
ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе - РИА Новости, 05.01.2024
ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе
Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января из-за того, что США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T05:20
2024-01-05T05:48
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ООН, 5 янв - РИА Новости. Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января из-за того, что США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе, сообщается в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.СБ ООН принял 22 декабря резолюцию о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа. Перед этим Россия предложила к ней поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве. Против поправки голосовали лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. За внесение поправки в резолюцию голосовали остальные 10 членов Совбеза."Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на... заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года,... я созову 9 января в 10.00 (18.00 мск – ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето", - написал Фрэнсис.США не в первый раз накладывают в СБ ООН вето на решения, препятствующие осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. Восьмого декабря они заблокировали проект резолюции ОАЭ, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.Ранее, 18 октября Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.
https://ria.ru/20240103/gaza-1919618866.html
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сша, в мире, россия, швейцария, оон, генеральная ассамблея оон, израиль
США, В мире, Россия, Швейцария, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Израиль
ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе

ГА ООН проведет заседание из-за вето США на поправку России к резолюции по Газе

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 янв - РИА Новости. Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января из-за того, что США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе, сообщается в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.
СБ ООН принял 22 декабря резолюцию о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа. Перед этим Россия предложила к ней поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве. Против поправки голосовали лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. За внесение поправки в резолюцию голосовали остальные 10 членов Совбеза.
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"Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на... заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года,... я созову 9 января в 10.00 (18.00 мск – ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето", - написал Фрэнсис.
США не в первый раз накладывают в СБ ООН вето на решения, препятствующие осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. Восьмого декабря они заблокировали проект резолюции ОАЭ, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.
Ранее, 18 октября Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.
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