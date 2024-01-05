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В ООН ответили на критику России из-за реакции на удары по Белгороду - РИА Новости, 05.01.2024
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01:24 05.01.2024 (обновлено: 01:44 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/oon-1919758112.html
В ООН ответили на критику России из-за реакции на удары по Белгороду
В ООН ответили на критику России из-за реакции на удары по Белгороду - РИА Новости, 05.01.2024
В ООН ответили на критику России из-за реакции на удары по Белгороду
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "без сомнения" считает, что жизнь каждого гражданского лица имеет значение, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:24
2024-01-05T01:44
белгород
россия
белгородская область
равина шамдасани
геннадий гатилов
вячеслав гладков
оон
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "без сомнения" считает, что жизнь каждого гражданского лица имеет значение, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Равина Шамдасани в ответ на просьбу прокомментировать критику России в адрес управления после ударов по Белгороду.Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода является позорным, он не заслуживает занимать этот пост."Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру", - ответила она. Шамдасани добавила, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но на данный момент визит не запланирован. Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html
https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html
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белгород, россия, белгородская область, равина шамдасани, геннадий гатилов, вячеслав гладков, оон, вооруженные силы украины, в мире, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Россия, Белгородская область, Равина Шамдасани, Геннадий Гатилов, Вячеслав Гладков, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Массированный обстрел центра Белгорода
В ООН ответили на критику России из-за реакции на удары по Белгороду

УВКПЧ ООН после ударов ВСУ по Белгороду заявило, что все гражданские важны

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "без сомнения" считает, что жизнь каждого гражданского лица имеет значение, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Равина Шамдасани в ответ на просьбу прокомментировать критику России в адрес управления после ударов по Белгороду.
Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода является позорным, он не заслуживает занимать этот пост.
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"Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру", - ответила она.
Шамдасани добавила, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но на данный момент визит не запланирован.
Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
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Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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