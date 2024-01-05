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ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и Макеевку - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919862124.html
ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и Макеевку - РИА Новости, 05.01.2024
ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T19:40
2024-01-05T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, макеевка, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и Макеевку

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по району Донецка и Макеевке

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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