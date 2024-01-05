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ВСУ за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:40 05.01.2024 (обновлено: 17:55 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919762270.html
ВСУ за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.01.2024
ВСУ за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:40
2024-01-05T17:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 84 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском 39 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 297 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 75 обстрелов.
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919760909.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина, В мире
ВСУ за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 297 боеприпасов

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия обстрела многоквартирного жилого дома по улице Петровского в Кировской районе Донецка. 5 января 2024
Последствия обстрела многоквартирного жилого дома по улице Петровского в Кировской районе Донецка. 5 января 2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия обстрела многоквартирного жилого дома по улице Петровского в Кировской районе Донецка. 5 января 2024
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 84 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском 39 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 297 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка.
Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 75 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецкУкраинаВ мире
 
 
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