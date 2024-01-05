https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html

В результате обстрела Белгородской области пострадали два человека

В результате обстрела Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 05.01.2024

В результате обстрела Белгородской области пострадали два человека

Два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:26

2024-01-05T00:26

2024-01-05T00:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгород

украина

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.По данным главы области, в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль, добавил губернатор.Как сообщило Минобороны, 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".

https://ria.ru/20231231/mchs-1919250528.html

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