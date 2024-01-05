https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919756186.html
В центре Нью-Йорка поезд метро сошел с рельсов
В центре Нью-Йорка поезд метро сошел с рельсов - РИА Новости, 05.01.2024
В центре Нью-Йорка поезд метро сошел с рельсов
В центре Нью-Йорка пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором были пассажиры, на данный момент незначительные травмы получили 13 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:46
2024-01-05T00:46
2024-01-05T09:49
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НЬЮ-ЙОРК, 5 янв – РИА Новости. В центре Нью-Йорка пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором были пассажиры, на данный момент незначительные травмы получили 13 человек, сообщили РИА Новости в полиции города."Пустой состав переезжал с одних путей на другие и столкнулся с поездом, на котором были пассажиры, между станциями 96 Стрит и 103 Стрит. На данный момент у нас 13 человек получили незначительные повреждения. Мы ведем подсчет", - сказали в полиции.В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что поезд сошел с рельсов и пассажиры покидают зону происшествия. На месте работают спасатели.
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нью-йорк (город), в мире
В центре Нью-Йорка поезд метро сошел с рельсов
В центре Нью-Йорка при столкновении поездов метро пострадали 13 человек
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв – РИА Новости. В центре Нью-Йорка пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором были пассажиры, на данный момент незначительные травмы получили 13 человек, сообщили РИА Новости в полиции города.
"Пустой состав переезжал с одних путей на другие и столкнулся с поездом, на котором были пассажиры, между станциями 96 Стрит и 103 Стрит. На данный момент у нас 13 человек получили незначительные повреждения. Мы ведем подсчет", - сказали в полиции.
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В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что поезд сошел с рельсов и пассажиры покидают зону происшествия. На месте работают спасатели.