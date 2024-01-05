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Самолет Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой на 15 часов - РИА Новости, 05.01.2024
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20:13 05.01.2024 (обновлено: 21:06 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/nordwind-1919864430.html
Самолет Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой на 15 часов
Самолет Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой на 15 часов - РИА Новости, 05.01.2024
Самолет Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой на 15 часов
Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Порламар (Венесуэла), задержанный в пятницу более чем на 15 часов, вылетел, следует из данных онлайн-табло аэропорта... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T20:13
2024-01-05T21:06
москва
венесуэла
шереметьево (аэропорт)
общество
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Порламар (Венесуэла), задержанный в пятницу более чем на 15 часов, вылетел, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево". Согласно расписанию на сайте аэропорта, рейс N4-3511 должен был вылететь в пятницу в 03.05 мск. Однако он был задержан из-за обнаружения технической неисправности воздушного судна, сообщали РИА Новости в авиакомпании. Уточнялось, что пассажиров планируется отправить в пятницу в 18.10 мск на резервном воздушном судне. "Отправление – 18.44. Взлет – 19.08", - указано на онлайн-табло аэропорта "Шереметьево". Таким образом, вылет задержался на более чем 15 часов. Представитель Росавиации позднее подтвердил, что самолёт Boeing 777 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) вылетел в Порламар (остров Маргарита; Венесуэла) в 19.08 мск."На борту – 437 пассажиров. Отказавшихся от полёта нет", - говорится в телеграм-канале представителя Росавтации.Авиакомпания отмечала ранее, что пассажирам задержанного рейса были предоставлены напитки и питание в терминале аэропорта, также им предоставили гостиницу. Перевозчик приносил извинения за доставленные неудобства.
https://ria.ru/20231210/samolet-1914910585.html
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москва, венесуэла, шереметьево (аэропорт), общество, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Венесуэла, Шереметьево (аэропорт), Общество, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Самолет Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой на 15 часов

Задержанный из-за поломки на 15 часов рейс Nordwind вылетел из Москвы в Порламар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Порламар (Венесуэла), задержанный в пятницу более чем на 15 часов, вылетел, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево".
Согласно расписанию на сайте аэропорта, рейс N4-3511 должен был вылететь в пятницу в 03.05 мск. Однако он был задержан из-за обнаружения технической неисправности воздушного судна, сообщали РИА Новости в авиакомпании. Уточнялось, что пассажиров планируется отправить в пятницу в 18.10 мск на резервном воздушном судне.
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«
"Отправление – 18.44. Взлет – 19.08", - указано на онлайн-табло аэропорта "Шереметьево".
Таким образом, вылет задержался на более чем 15 часов.
Представитель Росавиации позднее подтвердил, что самолёт Boeing 777 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) вылетел в Порламар (остров Маргарита; Венесуэла) в 19.08 мск.
«
"На борту – 437 пассажиров. Отказавшихся от полёта нет", - говорится в телеграм-канале представителя Росавтации.
Авиакомпания отмечала ранее, что пассажирам задержанного рейса были предоставлены напитки и питание в терминале аэропорта, также им предоставили гостиницу. Перевозчик приносил извинения за доставленные неудобства.
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