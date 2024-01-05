https://ria.ru/20240105/nordwind-1919864430.html

Самолет Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой на 15 часов

Самолет Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой на 15 часов - РИА Новости, 05.01.2024

Самолет Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой на 15 часов

Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Порламар (Венесуэла), задержанный в пятницу более чем на 15 часов, вылетел, следует из данных онлайн-табло аэропорта... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T20:13

2024-01-05T20:13

2024-01-05T21:06

москва

венесуэла

шереметьево (аэропорт)

общество

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Порламар (Венесуэла), задержанный в пятницу более чем на 15 часов, вылетел, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево". Согласно расписанию на сайте аэропорта, рейс N4-3511 должен был вылететь в пятницу в 03.05 мск. Однако он был задержан из-за обнаружения технической неисправности воздушного судна, сообщали РИА Новости в авиакомпании. Уточнялось, что пассажиров планируется отправить в пятницу в 18.10 мск на резервном воздушном судне. "Отправление – 18.44. Взлет – 19.08", - указано на онлайн-табло аэропорта "Шереметьево". Таким образом, вылет задержался на более чем 15 часов. Представитель Росавиации позднее подтвердил, что самолёт Boeing 777 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) вылетел в Порламар (остров Маргарита; Венесуэла) в 19.08 мск."На борту – 437 пассажиров. Отказавшихся от полёта нет", - говорится в телеграм-канале представителя Росавтации.Авиакомпания отмечала ранее, что пассажирам задержанного рейса были предоставлены напитки и питание в терминале аэропорта, также им предоставили гостиницу. Перевозчик приносил извинения за доставленные неудобства.

https://ria.ru/20231210/samolet-1914910585.html

https://ria.ru/20231208/samolet-1914512705.html

москва

венесуэла

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, венесуэла, шереметьево (аэропорт), общество, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)