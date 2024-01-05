https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" в Черном море
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" в Черном море - РИА Новости, 05.01.2024
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" в Черном море
Российские средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:34
2024-01-05T13:34
2024-01-05T14:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны."Пятого января 2024 года около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве, за неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.ВСУ регулярно пытаются наносить удары по российской территории ракетами "Нептун". Российская ПВО перехватывает и уничтожает снаряды противника.
https://ria.ru/20240104/ataka-1919734032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" в Черном море
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" в Черном море
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны.
«
"Пятого января 2024 года около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, за неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.
Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
ВСУ регулярно пытаются наносить удары по российской территории ракетами "Нептун". Российская ПВО перехватывает и уничтожает снаряды противника.
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