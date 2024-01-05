https://ria.ru/20240105/natspark-1919802536.html

Мишустин подписал документ о создании нацпарка "Дьяковский лес"

Мишустин подписал документ о создании нацпарка "Дьяковский лес" - РИА Новости, 05.01.2024

Мишустин подписал документ о создании нацпарка "Дьяковский лес"

Особо охраняемая природная территория - национальный парк "Дьяковский лес" скоро появится в Саратовской области, постановление о его создании подписал глава... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:07

2024-01-05T12:07

2024-01-05T12:07

экология

общество

саратовская область

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Особо охраняемая природная территория - национальный парк "Дьяковский лес" скоро появится в Саратовской области, постановление о его создании подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. "В Саратовской области появится особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк "Дьяковский лес". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Общая площадь национального парка составит более 18,5 тысячи га. Он расположится на территории Краснокутского муниципального района на базе памятника природы регионального значения "Дьяковский лес", который является единственным крупным лесным массивом в заволжских степях. В нём обитают редкие виды животных и птиц, произрастает более 700 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу России", - говорится в сообщении. Как уточняется, создание национального парка "Дьяковский лес" ведётся в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология".

https://ria.ru/20231114/turizm-1909430696.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экология, общество, саратовская область, россия, михаил мишустин