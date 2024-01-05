https://ria.ru/20240105/nagrazhdenie-1919766435.html
В зоне СВО наградили медалями специалистов инженерных войск
В зоне СВО наградили медалями специалистов инженерных войск - РИА Новости, 05.01.2024
В зоне СВО наградили медалями специалистов инженерных войск
Военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО), отличившихся в ходе выполнения специальных задач, наградили в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T05:11
2024-01-05T05:11
2024-01-05T08:26
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО), отличившихся в ходе выполнения специальных задач, наградили в зоне специальной военной операции (СВО) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Награждение военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа, отличившихся в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне специальной военной операции (СВО) на краснолиманском направлении", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что вручение ведомственных знаков отличия за самоотверженность и успешное выполнение боевых задач проводилось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции" были награждены 20 военнослужащих инженерно-саперного соединения. "Командование достойно оценило наш вклад в общее дело, и мы были награждены ведомственными медалями за проделанную работу. Мы продолжим наше дело, будем также плодотворно работать, чтобы приблизить победу", - рассказал награжденный сапер с позывным "Завгар". Представитель командования группировки войск "Центр" в завершение награждения поздравил военных инженеров с полученными наградами, пожелал здоровья, стойкости и военной удачи. В том числе, пожелав скорее вернуться домой, успешно выполнив боевые задачи СВО.
https://ria.ru/20240101/nagrazhdenie-1919309272.html
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безопасность, россия, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ
В зоне СВО наградили медалями специалистов инженерных войск
Специалисты инженерных войск ЦВО получили медали в ходе спецоперации
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО), отличившихся в ходе выполнения специальных задач, наградили в зоне специальной военной операции (СВО) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Награждение военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа, отличившихся в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне специальной военной операции (СВО) на краснолиманском направлении", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что вручение ведомственных знаков отличия за самоотверженность и успешное выполнение боевых задач проводилось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции" были награждены 20 военнослужащих инженерно-саперного соединения.
"Командование достойно оценило наш вклад в общее дело, и мы были награждены ведомственными медалями за проделанную работу. Мы продолжим наше дело, будем также плодотворно работать, чтобы приблизить победу", - рассказал награжденный сапер с позывным "Завгар".
Представитель командования группировки войск "Центр" в завершение награждения поздравил военных инженеров с полученными наградами, пожелал здоровья, стойкости и военной удачи. В том числе, пожелав скорее вернуться домой, успешно выполнив боевые задачи СВО.
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО