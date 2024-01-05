https://ria.ru/20240105/nagrazhdenie-1919766435.html

В зоне СВО наградили медалями специалистов инженерных войск

В зоне СВО наградили медалями специалистов инженерных войск - РИА Новости, 05.01.2024

В зоне СВО наградили медалями специалистов инженерных войск

Военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО), отличившихся в ходе выполнения специальных задач, наградили в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T05:11

2024-01-05T05:11

2024-01-05T08:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

центральный военный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794878154_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cac1661b0e93cedf51669aec5be8f062.jpg

ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО), отличившихся в ходе выполнения специальных задач, наградили в зоне специальной военной операции (СВО) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Награждение военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа, отличившихся в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне специальной военной операции (СВО) на краснолиманском направлении", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что вручение ведомственных знаков отличия за самоотверженность и успешное выполнение боевых задач проводилось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции" были награждены 20 военнослужащих инженерно-саперного соединения. "Командование достойно оценило наш вклад в общее дело, и мы были награждены ведомственными медалями за проделанную работу. Мы продолжим наше дело, будем также плодотворно работать, чтобы приблизить победу", - рассказал награжденный сапер с позывным "Завгар". Представитель командования группировки войск "Центр" в завершение награждения поздравил военных инженеров с полученными наградами, пожелал здоровья, стойкости и военной удачи. В том числе, пожелав скорее вернуться домой, успешно выполнив боевые задачи СВО.

https://ria.ru/20240101/nagrazhdenie-1919309272.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, центральный военный округ