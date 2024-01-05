https://ria.ru/20240105/most-1919800114.html

Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 05.01.2024

Крымский мост открыли для движения транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:51

2024-01-05T11:51

2024-01-05T11:51

севастополь

крымский мост

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в пятницу в 11.17 мск. Причины не назывались. При этом в это же время в Севастополе объявили о воздушной тревоге. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 11.40 мск.

https://ria.ru/20231125/posyagatelstva-1911809152.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, крымский мост, общество