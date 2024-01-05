https://ria.ru/20240105/most-1919800114.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 05.01.2024
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:51
2024-01-05T11:51
2024-01-05T11:51
севастополь
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в пятницу в 11.17 мск. Причины не назывались. При этом в это же время в Севастополе объявили о воздушной тревоге. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 11.40 мск.
https://ria.ru/20231125/posyagatelstva-1911809152.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крымский мост, общество
Севастополь, Крымский мост, Общество
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта после 20 минут простоя