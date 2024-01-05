https://ria.ru/20240105/morozy-1919840455.html
"Сибирские" морозы накрыли Норвегию и Данию
"Сибирские" морозы накрыли Норвегию и Данию - РИА Новости, 05.01.2024
"Сибирские" морозы накрыли Норвегию и Данию
Морозы из Сибири достигли Норвегии и Дании, фиксируются необычайно низкие температуры, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:51
2024-01-05T16:51
2024-01-05T16:51
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Морозы из Сибири достигли Норвегии и Дании, фиксируются необычайно низкие температуры, сообщают местные СМИ. Ранее силу "сибирских" морозов испытали Финляндия и Швеция. В Швеции ночь на среду стала самой холодной январской ночью за 25 лет, температура опустилась до отметки минус 43,6 градуса, в стране объявили оранжевый уровень опасности. В Финляндии в четверг дважды за сутки был побит температурный рекорд этой зимы, а в пятницу был установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса. "В восточной провинции Иннланнет теперь холоднее всего (в Норвегии - ред.): -40,5 градуса по Цельсию", - сообщает норвежская газета VG. Так, из-за погодных условий замерзла плотина на реке Фиггьюэльвен на юге Норвегии, что препятствовало нормальному движению воды. Газета со ссылкой на местную полицию сообщает, что были предприняты необходимые меры, но коммуна "в течение выходных будет наготове" в случае возникновения новой проблемы с плотиной. "Наступает неистовый сибирский холод. Необычайно холодная погода вплоть до -15 градусов по Цельсию", - сообщает датский телеканал DR. Радио DR P4 в соцсети X отмечает, что перекрытая ранее в связи с затоплением из-за обильных дождей автомагистраль на юге Дании теперь покрыта льдом.
https://ria.ru/20240104/snegopady-1919748295.html
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в мире, норвегия, новый год, дания, финляндия
В мире, Норвегия, Новый год, Дания, Финляндия
"Сибирские" морозы накрыли Норвегию и Данию
"Сибирские" морозы достигли Норвегии и Дании