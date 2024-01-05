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Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии - РИА Новости, 05.01.2024
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18:11 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html
Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии
Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии - РИА Новости, 05.01.2024
Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к должностным лицам Молдавии и призвал власти в Кишиневе одуматься и... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:11
2024-01-05T18:11
в мире
молдавия
кишинев
россия
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к должностным лицам Молдавии и призвал власти в Кишиневе одуматься и сойти с пути агрессии. Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. "Я прошу власти Молдовы одуматься и сойти с пути агрессии, выйти на путь нормальных мирных позитивных переговоров, к чему я вас постоянно призываю. Может быть, вы меня когда-нибудь и услышите", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также отметил, что введение таможенных пошлин Кишиневом для приднестровских экономических субъектов и граждан является нарушением прав человека, права на предпринимательскую активность и деятельность. Он также добавил, что налоги формируют местный бюджет, а из него осуществляется плата по всем социальным обязательствам. "То, что произошло в первых числах января, понятно, к сожалению. Читая СМИ Молдовы, я отметил такой нюанс: правое политическое крыло объявляет о некой победе. О какой победе вы говорите? Вы не ведаете, что творите на самом деле. Это не сильный шаг, это шаг слабого. Вы – слабые руководители", - отметил Красносельский. Он также обратил внимание, что приднестровская сторона готова к переговорам в формате "5+2" и к диалогу на других площадках. По его словам, только переговоры способны решить те или иные проблемы, "а вероломно, без предупреждения вводить ограничения – это удар по всему населению Приднестровья". "Вы просто не понимаете последствий, которые могут быть после ваших действий. Это проявление слабости. Проявление силы – это разговор, диалог. А то, что вы сделали, – это путь в никуда, в пустоту. Пустые отношения, пустые разговоры, путь напряжения эскалации… От ваших действий страдают люди, проживающие здесь, граждане Молдовы, России, Украины и иных государств – те, кто даже, возможно, за вас голосовали когда-то", - резюмировал Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240105/pridnestrove-1919795763.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии

Лидер Приднестровья призвал власти Молдавии одуматься и сойти с пути агрессии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к должностным лицам Молдавии и призвал власти в Кишиневе одуматься и сойти с пути агрессии.
Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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"Я прошу власти Молдовы одуматься и сойти с пути агрессии, выйти на путь нормальных мирных позитивных переговоров, к чему я вас постоянно призываю. Может быть, вы меня когда-нибудь и услышите", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также отметил, что введение таможенных пошлин Кишиневом для приднестровских экономических субъектов и граждан является нарушением прав человека, права на предпринимательскую активность и деятельность. Он также добавил, что налоги формируют местный бюджет, а из него осуществляется плата по всем социальным обязательствам.
«
"То, что произошло в первых числах января, понятно, к сожалению. Читая СМИ Молдовы, я отметил такой нюанс: правое политическое крыло объявляет о некой победе. О какой победе вы говорите? Вы не ведаете, что творите на самом деле. Это не сильный шаг, это шаг слабого. Вы – слабые руководители", - отметил Красносельский.
Он также обратил внимание, что приднестровская сторона готова к переговорам в формате "5+2" и к диалогу на других площадках. По его словам, только переговоры способны решить те или иные проблемы, "а вероломно, без предупреждения вводить ограничения – это удар по всему населению Приднестровья".
«
"Вы просто не понимаете последствий, которые могут быть после ваших действий. Это проявление слабости. Проявление силы – это разговор, диалог. А то, что вы сделали, – это путь в никуда, в пустоту. Пустые отношения, пустые разговоры, путь напряжения эскалации… От ваших действий страдают люди, проживающие здесь, граждане Молдовы, России, Украины и иных государств – те, кто даже, возможно, за вас голосовали когда-то", - резюмировал Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Глава ПМР: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий
22 декабря 2023, 22:17
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
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