https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html

Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии

Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии - РИА Новости, 05.01.2024

Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к должностным лицам Молдавии и призвал власти в Кишиневе одуматься и... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T18:11

2024-01-05T18:11

2024-01-05T18:11

в мире

молдавия

кишинев

россия

вадим красносельский

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856712287_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_412ce28facff95c9ef51473d829844d7.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к должностным лицам Молдавии и призвал власти в Кишиневе одуматься и сойти с пути агрессии. Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. "Я прошу власти Молдовы одуматься и сойти с пути агрессии, выйти на путь нормальных мирных позитивных переговоров, к чему я вас постоянно призываю. Может быть, вы меня когда-нибудь и услышите", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также отметил, что введение таможенных пошлин Кишиневом для приднестровских экономических субъектов и граждан является нарушением прав человека, права на предпринимательскую активность и деятельность. Он также добавил, что налоги формируют местный бюджет, а из него осуществляется плата по всем социальным обязательствам. "То, что произошло в первых числах января, понятно, к сожалению. Читая СМИ Молдовы, я отметил такой нюанс: правое политическое крыло объявляет о некой победе. О какой победе вы говорите? Вы не ведаете, что творите на самом деле. Это не сильный шаг, это шаг слабого. Вы – слабые руководители", - отметил Красносельский. Он также обратил внимание, что приднестровская сторона готова к переговорам в формате "5+2" и к диалогу на других площадках. По его словам, только переговоры способны решить те или иные проблемы, "а вероломно, без предупреждения вводить ограничения – это удар по всему населению Приднестровья". "Вы просто не понимаете последствий, которые могут быть после ваших действий. Это проявление слабости. Проявление силы – это разговор, диалог. А то, что вы сделали, – это путь в никуда, в пустоту. Пустые отношения, пустые разговоры, путь напряжения эскалации… От ваших действий страдают люди, проживающие здесь, граждане Молдовы, России, Украины и иных государств – те, кто даже, возможно, за вас голосовали когда-то", - резюмировал Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240105/pridnestrove-1919795763.html

https://ria.ru/20231222/deystviya-1917590073.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, обсе