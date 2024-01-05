https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919792262.html

Эксперт рассказал, чего добивается Санду проведением референдума

Эксперт рассказал, чего добивается Санду проведением референдума - РИА Новости, 05.01.2024

Эксперт рассказал, чего добивается Санду проведением референдума

Проведение референдума о вступлении Молдавии в ЕС в один день с президентскими выборами организовано для мобилизации проевропейских голосов в пользу действующей РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:39

2024-01-05T10:39

2024-01-05T10:39

в мире

молдавия

украина

киев

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Проведение референдума о вступлении Молдавии в ЕС в один день с президентскими выборами организовано для мобилизации проевропейских голосов в пользу действующей главы государства Майи Санду, считает политический аналитик Илиан Кашу. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. "Правящая партия "Действие и солидарность" обладает монополией на идею и процесс европейской интеграции. Референдум - это инструмент мобилизации проевропейских голосов в пользу президента Майи Санду. Референдум, по сути, является политическим упражнением, и он определенно повышает шансы президента Майи Санду", - заявил Кашу журналистам. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240103/moldavia-1919590675.html

https://ria.ru/20240103/evrosoyuz-1919575969.html

молдавия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз