https://ria.ru/20240105/mchs-1919766788.html

В МЧС отметили сокращение в 2023 году числа происшествий на воде

В МЧС отметили сокращение в 2023 году числа происшествий на воде - РИА Новости, 05.01.2024

В МЧС отметили сокращение в 2023 году числа происшествий на воде

Количество происшествий на водоемах в России в 2023 году сократилось на 4%, но число жертв снизилось незначительно - за год погибли свыше 3,8 тысячи человек,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T05:30

2024-01-05T05:30

2024-01-05T05:30

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Количество происшествий на водоемах в России в 2023 году сократилось на 4%, но число жертв снизилось незначительно - за год погибли свыше 3,8 тысячи человек, сообщает МЧС РФ. "За год на водоемах произошло свыше 4,5 тысяч происшествий, это почти на 4% меньше, чем годом ранее. За 2023 год мы видим и незначительное уменьшение количества погибших - 3810 человек против 3845 в 2022 году. При этом специалистами ведомства спасены 1900 человек", - заявил глава МЧС Александр Куренков, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства. По его словам, тревогу вызывает беспечность взрослых в вопросах безопасности. "Бесконтрольность с их стороны может стоить и жизни детей - 447 погибших за прошлый год. В первые дни нового года уже зафиксировано 12 происшествий на воде, где спасены семь человек, из них три ребенка, но погибло, к сожалению, девять человек, в том числе один ребенок", - отметил глава МЧС.

https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919249682.html

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)