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В МЧС отметили сокращение в 2023 году числа происшествий на воде - РИА Новости, 05.01.2024
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05:30 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/mchs-1919766788.html
В МЧС отметили сокращение в 2023 году числа происшествий на воде
В МЧС отметили сокращение в 2023 году числа происшествий на воде - РИА Новости, 05.01.2024
В МЧС отметили сокращение в 2023 году числа происшествий на воде
Количество происшествий на водоемах в России в 2023 году сократилось на 4%, но число жертв снизилось незначительно - за год погибли свыше 3,8 тысячи человек,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T05:30
2024-01-05T05:30
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Количество происшествий на водоемах в России в 2023 году сократилось на 4%, но число жертв снизилось незначительно - за год погибли свыше 3,8 тысячи человек, сообщает МЧС РФ. "За год на водоемах произошло свыше 4,5 тысяч происшествий, это почти на 4% меньше, чем годом ранее. За 2023 год мы видим и незначительное уменьшение количества погибших - 3810 человек против 3845 в 2022 году. При этом специалистами ведомства спасены 1900 человек", - заявил глава МЧС Александр Куренков, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства. По его словам, тревогу вызывает беспечность взрослых в вопросах безопасности. "Бесконтрольность с их стороны может стоить и жизни детей - 447 погибших за прошлый год. В первые дни нового года уже зафиксировано 12 происшествий на воде, где спасены семь человек, из них три ребенка, но погибло, к сожалению, девять человек, в том числе один ребенок", - отметил глава МЧС.
https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919249682.html
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС отметили сокращение в 2023 году числа происшествий на воде

МЧС: число происшествий на воде в 2023 году сократилось на четыре процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы на водных объектах
Сотрудники спасательной службы на водных объектах - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники спасательной службы на водных объектах. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Количество происшествий на водоемах в России в 2023 году сократилось на 4%, но число жертв снизилось незначительно - за год погибли свыше 3,8 тысячи человек, сообщает МЧС РФ.
«
"За год на водоемах произошло свыше 4,5 тысяч происшествий, это почти на 4% меньше, чем годом ранее. За 2023 год мы видим и незначительное уменьшение количества погибших - 3810 человек против 3845 в 2022 году. При этом специалистами ведомства спасены 1900 человек", - заявил глава МЧС Александр Куренков, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства.
По его словам, тревогу вызывает беспечность взрослых в вопросах безопасности.
"Бесконтрольность с их стороны может стоить и жизни детей - 447 погибших за прошлый год. В первые дни нового года уже зафиксировано 12 происшествий на воде, где спасены семь человек, из них три ребенка, но погибло, к сожалению, девять человек, в том числе один ребенок", - отметил глава МЧС.
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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