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Маск сделал заявление о вторжении в Россию - РИА Новости, 05.01.2024
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02:18 05.01.2024 (обновлено: 14:22 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/mask-1919761049.html
Маск сделал заявление о вторжении в Россию
Маск сделал заявление о вторжении в Россию - РИА Новости, 05.01.2024
Маск сделал заявление о вторжении в Россию
Стремление вторгнуться в Россию независимо от времени года всегда было плохой затеей, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:18
2024-01-05T14:22
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Стремление вторгнуться в Россию независимо от времени года всегда было плохой затеей, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы. "Не таким уж и умным был Наполеон", — говорится в публикации.Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом, поставив под сомнение адекватность самой мысли вторгаться в Россию независимо от времени года."Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей", — написал он.Ранее Маск заявил, что 2024 год будет "еще более безумным", чем предыдущие.
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в мире, илон маск, сша, россия
В мире, Илон Маск, США, Россия
Маск сделал заявление о вторжении в Россию

Илон Маск: стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Стремление вторгнуться в Россию независимо от времени года всегда было плохой затеей, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы. "Не таким уж и умным был Наполеон", — говорится в публикации.
Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом, поставив под сомнение адекватность самой мысли вторгаться в Россию независимо от времени года.
«
"Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей", — написал он.
Ранее Маск заявил, что 2024 год будет "еще более безумным", чем предыдущие.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Илон Маск предупредил человечество об опасности
3 января, 03:58
 
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