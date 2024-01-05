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Маск сделал заявление о вторжении в Россию
Маск сделал заявление о вторжении в Россию - РИА Новости, 05.01.2024
Маск сделал заявление о вторжении в Россию
Стремление вторгнуться в Россию независимо от времени года всегда было плохой затеей, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:18
2024-01-05T02:18
2024-01-05T14:22
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Стремление вторгнуться в Россию независимо от времени года всегда было плохой затеей, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы. "Не таким уж и умным был Наполеон", — говорится в публикации.Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом, поставив под сомнение адекватность самой мысли вторгаться в Россию независимо от времени года."Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей", — написал он.Ранее Маск заявил, что 2024 год будет "еще более безумным", чем предыдущие.
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В мире, Илон Маск, США, Россия
Маск сделал заявление о вторжении в Россию
Илон Маск: стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей