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В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls
В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls - РИА Новости, 05.01.2024
В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls
Королевская почта Великобритании заявила, что выпустит коллекционные наборы марок по случаю тридцатилетия поп-группы Spice Girls. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:45
2024-01-05T14:45
2024-01-05T14:45
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Королевская почта Великобритании заявила, что выпустит коллекционные наборы марок по случаю тридцатилетия поп-группы Spice Girls. "Отпразднуйте тридцатилетие легендарной женской группы с нашими эксклюзивными марками и коллекционными предметами", - говорится в заявлении почты в соцсети Х. Уточняется, что марки появятся в продаже с 11 января. Стоимость самого дорогого набора с платиновым слоем, выпущенного тиражом в тысячу экземпляров, составляет 200 фунтов стерлингов. Группа Spice Girls была образована в 1994 году в Лондоне. В ее состав в разное время входили Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун и Джери Холлиуэлл.
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великобритания, виктория бекхэм, spice girls, лондон
Культура, Великобритания, Виктория Бекхэм, Spice Girls, Лондон
В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls
Британская почта выпустит юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls