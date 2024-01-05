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В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls - РИА Новости, 05.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:45 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/marki-1919822204.html
В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls
В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls - РИА Новости, 05.01.2024
В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls
Королевская почта Великобритании заявила, что выпустит коллекционные наборы марок по случаю тридцатилетия поп-группы Spice Girls. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:45
2024-01-05T14:45
культура
великобритания
виктория бекхэм
spice girls
лондон
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Королевская почта Великобритании заявила, что выпустит коллекционные наборы марок по случаю тридцатилетия поп-группы Spice Girls. "Отпразднуйте тридцатилетие легендарной женской группы с нашими эксклюзивными марками и коллекционными предметами", - говорится в заявлении почты в соцсети Х. Уточняется, что марки появятся в продаже с 11 января. Стоимость самого дорогого набора с платиновым слоем, выпущенного тиражом в тысячу экземпляров, составляет 200 фунтов стерлингов. Группа Spice Girls была образована в 1994 году в Лондоне. В ее состав в разное время входили Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун и Джери Холлиуэлл.
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великобритания, виктория бекхэм, spice girls, лондон
Культура, Великобритания, Виктория Бекхэм, Spice Girls, Лондон
В Британии выпустят юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls

Британская почта выпустит юбилейные марки в честь 30-летия группы Spice Girls

© AP Photo / MIKE STEPHENSГруппа Spice Girls
Группа Spice Girls - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / MIKE STEPHENS
Группа Spice Girls. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Королевская почта Великобритании заявила, что выпустит коллекционные наборы марок по случаю тридцатилетия поп-группы Spice Girls.
«
"Отпразднуйте тридцатилетие легендарной женской группы с нашими эксклюзивными марками и коллекционными предметами", - говорится в заявлении почты в соцсети Х.
© Фото : Royal Mail/XМарки с изображением участниц поп-группы Spice Girls
Марки с изображением участниц поп-группы Spice Girls - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Royal Mail/X
Марки с изображением участниц поп-группы Spice Girls
Уточняется, что марки появятся в продаже с 11 января. Стоимость самого дорогого набора с платиновым слоем, выпущенного тиражом в тысячу экземпляров, составляет 200 фунтов стерлингов.
Группа Spice Girls была образована в 1994 году в Лондоне. В ее состав в разное время входили Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун и Джери Холлиуэлл.
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КультураВеликобританияВиктория БекхэмSpice GirlsЛондон
 
 
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