https://ria.ru/20240105/leopard-1919764076.html

В Лазовском заповеднике в Приморье впервые оказался дальневосточный леопард

В Лазовском заповеднике в Приморье впервые оказался дальневосточный леопард - РИА Новости, 05.01.2024

В Лазовском заповеднике в Приморье впервые оказался дальневосточный леопард

Спасенный в Приморье редкий дальневосточный леопард, которого поселили в Уссурийском заповеднике, стал первым в истории представителем своего вида, дошедшим до... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T03:41

2024-01-05T03:41

2024-01-05T03:41

приморский край

китай

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 янв - РИА Новости. Спасенный в Приморье редкий дальневосточный леопард, которого поселили в Уссурийском заповеднике, стал первым в истории представителем своего вида, дошедшим до Лазовского заповедника, сообщил РИА Новости представитель дирекции заповедников "Земля леопарда". В конце мая в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из "Земли леопарда" в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Его в возрасте четырех месяцев истощенным отловили в июле 2022 года недалеко от границы нацпарка. Вскоре он поправился, набрал вес, и его 30 мая выпустили в Уссурийском заповеднике. Долгосрочная цель таких переселений - создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях. "Спасенный леопард Leo 260M стал первым в истории дальневосточным леопардом, добравшимся до Лазовского заповедника. На пути к рекордному рубежу молодой хищник преодолел 100 километров из Уссурийского заповедника", - сказал собеседник. По его словам, в поисках охотничьего участка Leo 260M ушел из Уссурийского заповедника на северо-восток. Лазовский заповедник находится на границе исторического ареала дальневосточного леопарда, эти кошки не встречались тут более 70 лет. "Дорога из одного заповедника в другой, составившая около 100 километров по уссурийской тайге, стала рекордной для подвида среди зафиксированных случаев", - рассказал собеседник. Он отметил, что, судя по данным ошейника, леопард достаточно активен и регулярно питается. За ним продолжат наблюдать. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20231124/leopard-1911590893.html

https://ria.ru/20231208/leopardy-1914505728.html

приморский край

китай

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приморский край, китай, россия