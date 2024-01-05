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В Калининградской области появилось "ледяное царство" - РИА Новости, 05.01.2024
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11:13 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/led-1919796326.html
В Калининградской области появилось "ледяное царство"
В Калининградской области появилось "ледяное царство" - РИА Новости, 05.01.2024
В Калининградской области появилось "ледяное царство"
Интенсивное обледенение образовалось в результате штормовой погоды и понижения температуры на побережье Куршского залива под Калининградом, это напоминает... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:13
2024-01-05T11:13
калининград
погода
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КАЛИНИНГРАД, 5 янв - РИА Новости. Интенсивное обледенение образовалось в результате штормовой погоды и понижения температуры на побережье Куршского залива под Калининградом, это напоминает настоящее "ледяное царство", и такая картина сохранится в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области". "Ледяное царство" на побережье Куршского залива... Интенсивные обледенения на растениях и других поверхностях, образовавшиеся во время штормовой погоды на заливе при минусовой температуре. В ближайшие дни морозная погода обеспечит сохранение ледяных пейзажей в целостности!" - говорится в сообщении. Отмечено, что похожая картина на побережье Куршского залива и со стороны Литвы. Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни в Калининградской области сохранятся снегопады, ветер и морозная погода. "В течение завтрашних суток будут наблюдаться периодические локальные снежные заряды, так что высота снега по области достигнет примерно 14-17 сантиметров (а местами и выше)... Вместе со снежными зарядами местами ожидается метель и поземок, на дорогах региона снежные заносы, гололёд. Будьте аккуратны!" - говорится в сообщении.
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калининград, погода
Калининград, Погода
В Калининградской области появилось "ледяное царство"

Шторм, ветер и мороз создали на Куршском заливе у Калининграда ледяное царство

© Фото : Погода и метеоявления в Калининградской области/Telegram"Ледяное царство" на побережье Куршского залива в посёлке Лесной Калининградской области
Ледяное царство на побережье Куршского залива в посёлке Лесной Калининградской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Погода и метеоявления в Калининградской области/Telegram
"Ледяное царство" на побережье Куршского залива в посёлке Лесной Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 5 янв - РИА Новости. Интенсивное обледенение образовалось в результате штормовой погоды и понижения температуры на побережье Куршского залива под Калининградом, это напоминает настоящее "ледяное царство", и такая картина сохранится в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области".
"Ледяное царство" на побережье Куршского залива... Интенсивные обледенения на растениях и других поверхностях, образовавшиеся во время штормовой погоды на заливе при минусовой температуре. В ближайшие дни морозная погода обеспечит сохранение ледяных пейзажей в целостности!" - говорится в сообщении.
Отмечено, что похожая картина на побережье Куршского залива и со стороны Литвы. Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни в Калининградской области сохранятся снегопады, ветер и морозная погода.
"В течение завтрашних суток будут наблюдаться периодические локальные снежные заряды, так что высота снега по области достигнет примерно 14-17 сантиметров (а местами и выше)... Вместе со снежными зарядами местами ожидается метель и поземок, на дорогах региона снежные заносы, гололёд. Будьте аккуратны!" - говорится в сообщении.
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