https://ria.ru/20240105/led-1919796326.html
В Калининградской области появилось "ледяное царство"
В Калининградской области появилось "ледяное царство" - РИА Новости, 05.01.2024
В Калининградской области появилось "ледяное царство"
Интенсивное обледенение образовалось в результате штормовой погоды и понижения температуры на побережье Куршского залива под Калининградом, это напоминает... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:13
2024-01-05T11:13
2024-01-05T11:13
калининград
погода
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КАЛИНИНГРАД, 5 янв - РИА Новости. Интенсивное обледенение образовалось в результате штормовой погоды и понижения температуры на побережье Куршского залива под Калининградом, это напоминает настоящее "ледяное царство", и такая картина сохранится в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области". "Ледяное царство" на побережье Куршского залива... Интенсивные обледенения на растениях и других поверхностях, образовавшиеся во время штормовой погоды на заливе при минусовой температуре. В ближайшие дни морозная погода обеспечит сохранение ледяных пейзажей в целостности!" - говорится в сообщении. Отмечено, что похожая картина на побережье Куршского залива и со стороны Литвы. Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни в Калининградской области сохранятся снегопады, ветер и морозная погода. "В течение завтрашних суток будут наблюдаться периодические локальные снежные заряды, так что высота снега по области достигнет примерно 14-17 сантиметров (а местами и выше)... Вместе со снежными зарядами местами ожидается метель и поземок, на дорогах региона снежные заносы, гололёд. Будьте аккуратны!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240105/rekord-1919793606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, погода
В Калининградской области появилось "ледяное царство"
Шторм, ветер и мороз создали на Куршском заливе у Калининграда ледяное царство
КАЛИНИНГРАД, 5 янв - РИА Новости.
Интенсивное обледенение образовалось в результате штормовой погоды и понижения температуры на побережье Куршского залива под Калининградом, это напоминает настоящее "ледяное царство", и такая картина сохранится в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал
"Погода и метеоявления в Калининградской области".
"Ледяное царство" на побережье Куршского залива... Интенсивные обледенения на растениях и других поверхностях, образовавшиеся во время штормовой погоды на заливе при минусовой температуре. В ближайшие дни морозная погода обеспечит сохранение ледяных пейзажей в целостности!" - говорится в сообщении.
Отмечено, что похожая картина на побережье Куршского залива и со стороны Литвы
. Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни в Калининградской области
сохранятся снегопады, ветер и морозная погода.
"В течение завтрашних суток будут наблюдаться периодические локальные снежные заряды, так что высота снега по области достигнет примерно 14-17 сантиметров (а местами и выше)... Вместе со снежными зарядами местами ожидается метель и поземок, на дорогах региона снежные заносы, гололёд. Будьте аккуратны!" - говорится в сообщении.
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