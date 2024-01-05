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Постпред Крыма обвинил Киев в мошенничестве из-за выхода из соглашения СНГ - РИА Новости, 05.01.2024
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13:10 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/krym-1919809798.html
Постпред Крыма обвинил Киев в мошенничестве из-за выхода из соглашения СНГ
Постпред Крыма обвинил Киев в мошенничестве из-за выхода из соглашения СНГ - РИА Новости, 05.01.2024
Постпред Крыма обвинил Киев в мошенничестве из-за выхода из соглашения СНГ
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал мошеннической комбинацией идею Владимира РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:10
2024-01-05T13:10
амстердам
россия
нидерланды
владимир зеленский
георгий мурадов
сергей аксенов (политик)
центральный музей тавриды
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал мошеннической комбинацией идею Владимира Зеленского о выходе Украины из соглашения СНГ по борьбе с хищениями культурных ценностей и обвинил его в попытке оправдать похищение коллекции скифского золота. Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады. Инициатором выступил Владимир Зеленский. "Коллективное ограбление крымских музеев преступной группой, состоящей из киевской хунты и западных сообщников, всё же не даёт покоя Зеленскому, изобретающему способы, как избежать заслуженной расплаты за воровство скифского золота. Продать ворованное ему быстро не удается, а крах его кровавого режима близится. Поэтому придумана мошенническая комбинация выхода Украины из соглашения о борьбе с хищениями культурных ценностей. Как говорится, знает кошка, чьё мясо съела. Стоит оно поперек горла", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, вся эта ситуация подтверждает слова главы Крыма Сергей Аксенова, что решить вопрос о возврате коллекции скифского золота позволит только полное и окончательное выполнение задач российской спецоперации, то есть "ликвидация грабительско-нацистского киевского режима". "Зеленский своими каверзными "идеями" лишь усиливает мотивацию России по ускорению операции отсечения головы нацистской гидре, захватившей "мать городов русских"", - подчеркнул Мурадов. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://ria.ru/20231212/soglashenie-1915393600.html
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амстердам
россия
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амстердам, россия, нидерланды, владимир зеленский, георгий мурадов, сергей аксенов (политик), центральный музей тавриды, в мире
Амстердам, Россия, Нидерланды, Владимир Зеленский, Георгий Мурадов, Сергей Аксенов (политик), Центральный музей Тавриды, В мире
Постпред Крыма обвинил Киев в мошенничестве из-за выхода из соглашения СНГ

Постпред Крыма назвал выход Киева из соглашения СНГ мошеннической комбинацией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал мошеннической комбинацией идею Владимира Зеленского о выходе Украины из соглашения СНГ по борьбе с хищениями культурных ценностей и обвинил его в попытке оправдать похищение коллекции скифского золота.
Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады. Инициатором выступил Владимир Зеленский.
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"Коллективное ограбление крымских музеев преступной группой, состоящей из киевской хунты и западных сообщников, всё же не даёт покоя Зеленскому, изобретающему способы, как избежать заслуженной расплаты за воровство скифского золота. Продать ворованное ему быстро не удается, а крах его кровавого режима близится. Поэтому придумана мошенническая комбинация выхода Украины из соглашения о борьбе с хищениями культурных ценностей. Как говорится, знает кошка, чьё мясо съела. Стоит оно поперек горла", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, вся эта ситуация подтверждает слова главы Крыма Сергей Аксенова, что решить вопрос о возврате коллекции скифского золота позволит только полное и окончательное выполнение задач российской спецоперации, то есть "ликвидация грабительско-нацистского киевского режима".
"Зеленский своими каверзными "идеями" лишь усиливает мотивацию России по ускорению операции отсечения головы нацистской гидре, захватившей "мать городов русских"", - подчеркнул Мурадов.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
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АмстердамРоссияНидерландыВладимир ЗеленскийГеоргий МурадовСергей Аксенов (политик)Центральный музей ТавридыВ мире
 
 
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