https://ria.ru/20240105/krym-1919756064.html

Жителей Крыма призвали не подходить к обломках беспилотников

Жителей Крыма призвали не подходить к обломках беспилотников - РИА Новости, 05.01.2024

Жителей Крыма призвали не подходить к обломках беспилотников

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал крымчан в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:43

2024-01-05T00:43

2024-01-05T00:43

россия

олег крючков

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал крымчан в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним. Минобороны России ранее сообщило, что в четверг около 17.20 мск дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом 10 украинских ракет. "В случае обнаружения обломков БПЛА - просьба их не трогать и не подходить к ним", - написал Крючков в своем Telegram-канале, призвав в подобных случаях связываться с экстренными службами.

https://ria.ru/20240105/vbrosy-1919755163.html

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россия, олег крючков, в мире