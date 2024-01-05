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Жителей Крыма призвали не подходить к обломках беспилотников
Жителей Крыма призвали не подходить к обломках беспилотников - РИА Новости, 05.01.2024
Жителей Крыма призвали не подходить к обломках беспилотников
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал крымчан в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:43
2024-01-05T00:43
2024-01-05T00:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал крымчан в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним. Минобороны России ранее сообщило, что в четверг около 17.20 мск дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом 10 украинских ракет. "В случае обнаружения обломков БПЛА - просьба их не трогать и не подходить к ним", - написал Крючков в своем Telegram-канале, призвав в подобных случаях связываться с экстренными службами.
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россия, олег крючков, в мире
Россия, Олег Крючков, В мире
Жителей Крыма призвали не подходить к обломках беспилотников
Советник Аксенова Крючков призвал крымчан не приближаться к обломкам БПЛА