https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html

"Будет хуже": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине

"Будет хуже": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 05.01.2024

"Будет хуже": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине

Ситуация для Украины на фронте будет неуклонно ухудшаться, поскольку США прекратили оказывать Киеву финансовую поддержку, пишет Коннор Эколс в статье для... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:22

2024-01-05T13:22

2024-01-05T13:22

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киев

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джон кирби

джо байден

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ситуация для Украины на фронте будет неуклонно ухудшаться, поскольку США прекратили оказывать Киеву финансовую поддержку, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Сейчас 2024 год, и у США официально закончились деньги для Украины. Пока конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться", — отметил он.Эколс подчеркнул, что от решения США по финансированию будет зависеть исход конфликта на Украине, а ситуация в конгрессе складывается не лучшим образом для Киева."Не будет большим преувеличением сказать, что то, что произойдет на Капитолийском холме в течение следующих нескольких недель, может решающим образом определить следующую фазу конфликта (на Украине. — Прим. ред.). <…> Главный вывод ясен: конгресс вполне может не одобрить новую финансовую помощь Украине в этом году", — заключил эксперт.Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он также отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".

https://ria.ru/20240105/rakety-1919798893.html

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киев

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в мире, украина, киев, сша, джон кирби, джо байден