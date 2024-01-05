"Будет хуже": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине
RS: без финансовой помощи США Украину ожидает неминуемый крах
© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ситуация для Украины на фронте будет неуклонно ухудшаться, поскольку США прекратили оказывать Киеву финансовую поддержку, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft.
"Сейчас 2024 год, и у США официально закончились деньги для Украины. Пока конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться", — отметил он.
Эколс подчеркнул, что от решения США по финансированию будет зависеть исход конфликта на Украине, а ситуация в конгрессе складывается не лучшим образом для Киева.
"Не будет большим преувеличением сказать, что то, что произойдет на Капитолийском холме в течение следующих нескольких недель, может решающим образом определить следующую фазу конфликта (на Украине. — Прим. ред.). <…> Главный вывод ясен: конгресс вполне может не одобрить новую финансовую помощь Украине в этом году", — заключил эксперт.
Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он также отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".