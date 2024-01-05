https://ria.ru/20240105/koreya-1919824387.html

Южная Корея провела учения на море

Южная Корея провела учения на море - РИА Новости, 05.01.2024

Южная Корея провела учения на море

Южнокорейские военные заявили, что провели учения в районе островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, якобы в ответ на артиллерийские стрельбы КНДР, которые состоялись утром РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:55

2024-01-05T14:55

2024-01-05T15:23

в мире

южная корея

желтое море

север

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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Южнокорейские военные заявили, что провели учения в районе островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, якобы в ответ на артиллерийские стрельбы КНДР, которые состоялись утром в пятницу, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу примерно с 9.00 по 11.00 (3.00-5.00 мск) обстреляла из береговой артиллерии свою же собственную территорию в пределах установленной межкорейским военным соглашением от 2018 года морской демилитаризованной зоны в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Было произведено более 200 выстрелов. Ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи зафиксировано не было, а место падения снарядов находилось к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Желтом море, как называется де-факто межкорейская морская граница, то есть на территории КНДР. Агентство Рёнхап сообщало, что на южнокорейских островах по просьбе военных "на случай непредвиденной ситуации" была объявлена эвакуация жителей. Как сообщает агентство, южнокорейская армия также провела стрельбы на море в ответ на действия КНДР. По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, военные подразделения, расположенные на островах Пэннёндо и Ёнпхёндо провели морскую стрельбу в 15.00 (9.00 мск), используя самоходные артиллерийские установки K9 и танковые пушки. Это стало первым случаем артиллерийской стрельбы морской пехотой, размещенной на этих островах, после заключения военного соглашения между Севером и Югом 19 сентября 2018 года. В то же время другое южнокорейское агентство Newsis утверждало, что эвакуация жителей на островах не была связана с "провокацией" КНДР, а была запланирована как раз в связи с учениями морской пехоты Южной Кореи в этом районе, о проведении которых в пятницу было известно еще до артиллерийских выстрелов КНДР. Отмечается и тот факт, что об эвакуации было объявлено примерно через час после того, как стрельбы Северной Кореи завершились, а именно около 12.00-12.30 (6.00-6.30 мск). КНДР же заявила, что выстрелы ее артиллерии, в свою очередь, были "ответом на учения Южной Кореи". Ранее сообщалось, что до 5 января включительно Южная Корея и США проводили совместные учения с боевой стрельбой вблизи границы с Северной Кореей, чтобы повысить свою совместную боеготовность. Также на этой неделе южнокорейские военные сами провели ряд учебных стрельб и других маневров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что стрельбы береговой артиллерии КНДР нарушают межкорейское военное соглашение, угрожают миру на Корейском полуострове и повышают напряженность и призвал немедленно прекратить такие действия. Согласно военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года была установлена морская демилитаризованная зона была для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Желтом и Восточном морях. Ранее в ноябре Сеул сам якобы в ответ на запуск спутника КНДР приостановил действие ряда пунктов межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, в частности восстановил разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. Пхеньян в ответ на это заявил, что соглашение давно было "пустой бумагой", и объявил о возобновлении всех приостановленных согласно ему военных мер, в том числе начал заново вооружать своих солдат в демилитаризованной зоне и восстанавливать посты охраны там.

https://ria.ru/20240105/kitay-1919798433.html

https://ria.ru/20240105/strelby-1919794321.html

южная корея

желтое море

север

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, желтое море, север