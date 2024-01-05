Рейтинг@Mail.ru
Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 05.01.2024 (обновлено: 09:46 06.01.2024)
https://ria.ru/20240105/kokain-1919880095.html
Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина
Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина - РИА Новости, 06.01.2024
Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина
Рекордная для Боливии партия кокаина массой 8,7 тонны, которая предназначалась для экспорта в Нидерланды, была конфискована в департаменте Оруро, сообщил... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-05T23:44
2024-01-06T09:46
в мире
боливия
нидерланды
сша
луис арсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919908732_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_c7883cdc652b361e7df14faf42dfabd1.jpg
МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Рекордная для Боливии партия кокаина массой 8,7 тонны, которая предназначалась для экспорта в Нидерланды, была конфискована в департаменте Оруро, сообщил президент страны Луис Арсе. "Мы изъяли 8,7 тонны кокаина, предназначавшегося для Нидерландов, которые перевозились в грузовике и были скрыты деревянными панелями", - написал Арсе в своем блоге в Twitter. По словам президента, в рамках прошедшей операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков прошли девять рейдов, конфисковано четыре объекта недвижимости, задержаны четверо участников преступной группы. "Ущерб преступности в стране назначения превышает 526 миллионов долларов США, это является крупнейшей конфискацией кокаина в истории Боливии", - добавил боливийский лидер. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте, а также в европейские порты.
https://ria.ru/20231222/kokain-1917424956.html
боливия
нидерланды
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919908732_0:15:2048:1551_1920x0_80_0_0_43080b4a92e0abbde1b9f7778b45318e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, нидерланды, сша, луис арсе
В мире, Боливия, Нидерланды, США, Луис Арсе
Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина

В Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина, предназначавшегося для Нидерландов

© Фото : Luis Alberto Arce Catacora/XКонфискованная в Боливии партия кокаина, предназначавшаяся для Нидерландов. 5 января 2024
Конфискованная в Боливии партия кокаина, предназначавшаяся для Нидерландов. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Luis Alberto Arce Catacora/X
Конфискованная в Боливии партия кокаина, предназначавшаяся для Нидерландов. 5 января 2024
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Рекордная для Боливии партия кокаина массой 8,7 тонны, которая предназначалась для экспорта в Нидерланды, была конфискована в департаменте Оруро, сообщил президент страны Луис Арсе.
«
"Мы изъяли 8,7 тонны кокаина, предназначавшегося для Нидерландов, которые перевозились в грузовике и были скрыты деревянными панелями", - написал Арсе в своем блоге в Twitter.
По словам президента, в рамках прошедшей операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков прошли девять рейдов, конфисковано четыре объекта недвижимости, задержаны четверо участников преступной группы.
«
"Ущерб преступности в стране назначения превышает 526 миллионов долларов США, это является крупнейшей конфискацией кокаина в истории Боливии", - добавил боливийский лидер.
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами
22 декабря 2023, 11:41
Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте, а также в европейские порты.
 
В миреБоливияНидерландыСШАЛуис Арсе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала