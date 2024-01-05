https://ria.ru/20240105/kokain-1919880095.html

Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина

Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина - РИА Новости, 06.01.2024

Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина

Рекордная для Боливии партия кокаина массой 8,7 тонны, которая предназначалась для экспорта в Нидерланды, была конфискована в департаменте Оруро, сообщил... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-05T23:44

2024-01-05T23:44

2024-01-06T09:46

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нидерланды

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МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Рекордная для Боливии партия кокаина массой 8,7 тонны, которая предназначалась для экспорта в Нидерланды, была конфискована в департаменте Оруро, сообщил президент страны Луис Арсе. "Мы изъяли 8,7 тонны кокаина, предназначавшегося для Нидерландов, которые перевозились в грузовике и были скрыты деревянными панелями", - написал Арсе в своем блоге в Twitter. По словам президента, в рамках прошедшей операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков прошли девять рейдов, конфисковано четыре объекта недвижимости, задержаны четверо участников преступной группы. "Ущерб преступности в стране назначения превышает 526 миллионов долларов США, это является крупнейшей конфискацией кокаина в истории Боливии", - добавил боливийский лидер. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте, а также в европейские порты.

https://ria.ru/20231222/kokain-1917424956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, боливия, нидерланды, сша, луис арсе