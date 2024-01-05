Власти Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина
В Боливии изъяли рекордные 8,7 тонны кокаина, предназначавшегося для Нидерландов
© Фото : Luis Alberto Arce Catacora/XКонфискованная в Боливии партия кокаина, предназначавшаяся для Нидерландов. 5 января 2024
Конфискованная в Боливии партия кокаина, предназначавшаяся для Нидерландов. 5 января 2024
МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Рекордная для Боливии партия кокаина массой 8,7 тонны, которая предназначалась для экспорта в Нидерланды, была конфискована в департаменте Оруро, сообщил президент страны Луис Арсе.
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"Мы изъяли 8,7 тонны кокаина, предназначавшегося для Нидерландов, которые перевозились в грузовике и были скрыты деревянными панелями", - написал Арсе в своем блоге в Twitter.
По словам президента, в рамках прошедшей операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков прошли девять рейдов, конфисковано четыре объекта недвижимости, задержаны четверо участников преступной группы.
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"Ущерб преступности в стране назначения превышает 526 миллионов долларов США, это является крупнейшей конфискацией кокаина в истории Боливии", - добавил боливийский лидер.
Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте, а также в европейские порты.