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КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
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07:44 05.01.2024 (обновлено: 14:49 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/kndr-1919772192.html
КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, сообщили СМИ
КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, сообщили СМИ
Армия КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в район южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T07:44
2024-01-05T14:49
в мире
южная корея
желтое море
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СЕУЛ, 5 янв — РИА Новости. Армия КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в район южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска с 9:00 (3:00 мск) в пятницу в течение двух часов провели более чем 200 выстрелов береговой артиллерии в район к северу от островов Пэннёндо и Ёнпхёндо в Желтом море.Перед этим сообщалось, что на острове Ёнпхёндо объявили эвакуацию жителей. На такой шаг пошли по просьбе южнокорейских военных, обвинивших КНДР в "провокации".После стрельб не зафиксировали ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и Вооруженных сил Южной Кореи. Место падения снарядов находилось к северу от Северной границы ограниченной линии на море (NLL) — де-факто межкорейской морской границы.Агентство отметило, что по военному соглашению между Сеулом и Пхеньяном от 19 сентября 2018 года для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Желтом и Восточном морях установили морскую демилитаризованную зону. Проведение артиллерийских стрельб и морских маневров в ней нарушает условия договоренности, подчеркнуло агентство.Последний раз КНДР проводила стрельбу в морской демилитаризованной зоне 6 декабря 2022 года в районе уездов Косон и Кымган в провинции Канвондо.
https://ria.ru/20231218/raketa-1916386577.html
https://ria.ru/20231231/kndr-1919259504.html
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в мире, южная корея, желтое море
В мире, Южная Корея, Желтое море
КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, сообщили СМИ

КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов, Сеул эвакуировал остров Ёнпхёндо

© iStock.com / Shin HyunГавань острова Пэннёндо в Южной Корее
Гавань острова Пэннёндо в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© iStock.com / Shin Hyun
Гавань острова Пэннёндо в Южной Корее. Архивное фото
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СЕУЛ, 5 янв — РИА Новости. Армия КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в район южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска с 9:00 (3:00 мск) в пятницу в течение двух часов провели более чем 200 выстрелов береговой артиллерии в район к северу от островов Пэннёндо и Ёнпхёндо в Желтом море.
Перед этим сообщалось, что на острове Ёнпхёндо объявили эвакуацию жителей. На такой шаг пошли по просьбе южнокорейских военных, обвинивших КНДР в "провокации".
После стрельб не зафиксировали ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и Вооруженных сил Южной Кореи. Место падения снарядов находилось к северу от Северной границы ограниченной линии на море (NLL) — де-факто межкорейской морской границы.
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Агентство отметило, что по военному соглашению между Сеулом и Пхеньяном от 19 сентября 2018 года для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Желтом и Восточном морях установили морскую демилитаризованную зону. Проведение артиллерийских стрельб и морских маневров в ней нарушает условия договоренности, подчеркнуло агентство.
Последний раз КНДР проводила стрельбу в морской демилитаризованной зоне 6 декабря 2022 года в районе уездов Косон и Кымган в провинции Канвондо.
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