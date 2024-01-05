https://ria.ru/20240105/klinton-1919764374.html

Опубликован документ о том, как Клинтон угрожал СМИ из-за Эпстина

Опубликован документ о том, как Клинтон угрожал СМИ из-за Эпстина - РИА Новости, 05.01.2024

Опубликован документ о том, как Клинтон угрожал СМИ из-за Эпстина

Бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле детьми с целью их... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T03:58

2024-01-05T03:58

2024-01-05T05:12

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, угрожал журналистам, требуя не публиковать материалы о деятельности Эпстина, следует из опубликованной судом переписки правозащитницы Вирджинии Джуффре."Когда я вчера проводила исследование в (журнале - ред.) Vanity Fair, меня обеспокоило, что они могут написать обо мне, учитывая, что Билл Клинтон приходил в Vanity Fair и угрожал им, (требовал – ред.) не писать статьи о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации о его хорошем друге Джеффри Эпстине", - говорится в одном из писем Джуффре, датированном маем 2011 года. Ранее суд в США опубликовал судебный документ с перечнем лиц, фигурирующих в деле Эпстина. Согласно ему, про бывшего американского лидера свидетель говорила, что тот "любит молоденьких девушек". Подруга Эпстина Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции, "упоминала тесные личные связи Клинтона и Эпстина", экс-президент назван "ключевым человеком, который может предоставить информацию о своих тесных взаимоотношениях с Эпстином".При этом правозащитница Вирджиния Джуффре, заявлявшая, что в молодости пострадала от действий Эпстина, говорила, что слышала от Максвелл, как та лично летала на вертолете с Клинтоном на остров финансиста. Сама Джуффре, однако, эти слова не подтвердила, подчеркнув, что Максвелл была склонна к фантазиям.Пребывание Клинтона на посту президента США (1993 - 2001 годы) ознаменовалось громким скандалом в 1998 году, когда был обнародован факт его сексуальных отношений с 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Новость о публикации списка ранее вызвала общественный интерес, поскольку дело Эпстина породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству.Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю — до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20240104/tramp-1919651752.html

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сша, манхэттен, нью-йорк (город), билл клинтон, моника левински, в мире