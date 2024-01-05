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В МИД Китая дали совет американским политикам - РИА Новости, 05.01.2024
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11:22 05.01.2024 (обновлено: 15:51 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/kitay-1919797451.html
В МИД Китая дали совет американским политикам
В МИД Китая дали совет американским политикам - РИА Новости, 05.01.2024
В МИД Китая дали совет американским политикам
Американским политикам не стоит говорить о Китае по поводу и без, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге получение... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:22
2024-01-05T15:51
в мире
китай
сша
саудовская аравия
дональд трамп
джо байден
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ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Американским политикам не стоит говорить о Китае по поводу и без, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге получение Дональдом Трампом денег из Китая во время его президентства. &quot;Я ничего не знаю об этом деле, позвольте порекомендовать соответствующим американским политикам не говорить о Китае по поводу и без&quot;, — сказал он.Демократическое меньшинство в палате представителей выпустило доклад, в котором обвинило Трампа в получении через подконтрольные ему бизнес-структуры миллионов долларов от зарубежных клиентов в бытность его президентом США. Выплаты, по их данным, шли от Китая, Саудовской Аравии, Демократической Республики Конго, Малайзии, Албании, Катара, ОАЭ, Кувейта, Индии, Филиппин и Турции, чьи официальные представители, например, рассчитывались за проживание в "гостиничной империи" Трампа или проведение там банкетов. Конгрессмены-демократы публикуют свои изыскания в пику расследованию коллег-республиканцев, которые рассматривают возможность импичмента президента США Джо Байдена за якобы имевшую место вовлеченность в зарубежные деловые операции его родственников.
https://ria.ru/20231229/ogon-1918918704.html
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в мире, китай, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден
В мире, Китай, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Джо Байден
В МИД Китая дали совет американским политикам

МИД КНР рекомендовал политикам в США не говорить о Китае по поводу и без

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Американским политикам не стоит говорить о Китае по поводу и без, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге получение Дональдом Трампом денег из Китая во время его президентства.
«

"Я ничего не знаю об этом деле, позвольте порекомендовать соответствующим американским политикам не говорить о Китае по поводу и без", — сказал он.

Демократическое меньшинство в палате представителей выпустило доклад, в котором обвинило Трампа в получении через подконтрольные ему бизнес-структуры миллионов долларов от зарубежных клиентов в бытность его президентом США.
Выплаты, по их данным, шли от Китая, Саудовской Аравии, Демократической Республики Конго, Малайзии, Албании, Катара, ОАЭ, Кувейта, Индии, Филиппин и Турции, чьи официальные представители, например, рассчитывались за проживание в "гостиничной империи" Трампа или проведение там банкетов.
Конгрессмены-демократы публикуют свои изыскания в пику расследованию коллег-республиканцев, которые рассматривают возможность импичмента президента США Джо Байдена за якобы имевшую место вовлеченность в зарубежные деловые операции его родственников.
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