https://ria.ru/20240105/kitay-1919797451.html

В МИД Китая дали совет американским политикам

В МИД Китая дали совет американским политикам - РИА Новости, 05.01.2024

В МИД Китая дали совет американским политикам

Американским политикам не стоит говорить о Китае по поводу и без, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге получение... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:22

2024-01-05T11:22

2024-01-05T15:51

в мире

китай

сша

саудовская аравия

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Американским политикам не стоит говорить о Китае по поводу и без, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге получение Дональдом Трампом денег из Китая во время его президентства. "Я ничего не знаю об этом деле, позвольте порекомендовать соответствующим американским политикам не говорить о Китае по поводу и без", — сказал он.Демократическое меньшинство в палате представителей выпустило доклад, в котором обвинило Трампа в получении через подконтрольные ему бизнес-структуры миллионов долларов от зарубежных клиентов в бытность его президентом США. Выплаты, по их данным, шли от Китая, Саудовской Аравии, Демократической Республики Конго, Малайзии, Албании, Катара, ОАЭ, Кувейта, Индии, Филиппин и Турции, чьи официальные представители, например, рассчитывались за проживание в "гостиничной империи" Трампа или проведение там банкетов. Конгрессмены-демократы публикуют свои изыскания в пику расследованию коллег-республиканцев, которые рассматривают возможность импичмента президента США Джо Байдена за якобы имевшую место вовлеченность в зарубежные деловые операции его родственников.

https://ria.ru/20231229/ogon-1918918704.html

китай

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден