https://ria.ru/20240105/kitay-1919797451.html
В МИД Китая дали совет американским политикам
В МИД Китая дали совет американским политикам - РИА Новости, 05.01.2024
В МИД Китая дали совет американским политикам
Американским политикам не стоит говорить о Китае по поводу и без, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге получение... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:22
2024-01-05T11:22
2024-01-05T15:51
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саудовская аравия
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ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Американским политикам не стоит говорить о Китае по поводу и без, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге получение Дональдом Трампом денег из Китая во время его президентства. "Я ничего не знаю об этом деле, позвольте порекомендовать соответствующим американским политикам не говорить о Китае по поводу и без", — сказал он.Демократическое меньшинство в палате представителей выпустило доклад, в котором обвинило Трампа в получении через подконтрольные ему бизнес-структуры миллионов долларов от зарубежных клиентов в бытность его президентом США. Выплаты, по их данным, шли от Китая, Саудовской Аравии, Демократической Республики Конго, Малайзии, Албании, Катара, ОАЭ, Кувейта, Индии, Филиппин и Турции, чьи официальные представители, например, рассчитывались за проживание в "гостиничной империи" Трампа или проведение там банкетов. Конгрессмены-демократы публикуют свои изыскания в пику расследованию коллег-республиканцев, которые рассматривают возможность импичмента президента США Джо Байдена за якобы имевшую место вовлеченность в зарубежные деловые операции его родственников.
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китай
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден
В мире, Китай, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Джо Байден
В МИД Китая дали совет американским политикам
МИД КНР рекомендовал политикам в США не говорить о Китае по поводу и без
ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Американским политикам не стоит говорить о Китае по поводу и без, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге получение Дональдом Трампом денег из Китая во время его президентства.
«
"Я ничего не знаю об этом деле, позвольте порекомендовать соответствующим американским политикам не говорить о Китае по поводу и без", — сказал он.
Демократическое меньшинство в палате представителей выпустило доклад, в котором обвинило Трампа в получении через подконтрольные ему бизнес-структуры миллионов долларов от зарубежных клиентов в бытность его президентом США.
Выплаты, по их данным, шли от Китая, Саудовской Аравии, Демократической Республики Конго, Малайзии, Албании, Катара, ОАЭ, Кувейта, Индии, Филиппин и Турции, чьи официальные представители, например, рассчитывались за проживание в "гостиничной империи" Трампа или проведение там банкетов.
Конгрессмены-демократы публикуют свои изыскания в пику расследованию коллег-республиканцев, которые рассматривают возможность импичмента президента США Джо Байдена
за якобы имевшую место вовлеченность в зарубежные деловые операции его родственников.
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