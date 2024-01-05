https://ria.ru/20240105/kitay-1919778402.html

МИД оценил сотрудничество с Китаем в области информбезопасности

МИД оценил сотрудничество с Китаем в области информбезопасности - РИА Новости, 05.01.2024

МИД оценил сотрудничество с Китаем в области информбезопасности

Китай - главный единомышленник России в области международной информационной безопасности, подходы стран максимально близки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:04

2024-01-05T09:04

2024-01-05T09:04

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

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китай

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Китай - главный единомышленник России в области международной информационной безопасности, подходы стран максимально близки, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. "Китай - не просто важнейший партнер в области международной информационной безопасности, но и наш главный единомышленник. Подходы Москвы и Пекина максимально близки. Показательно принятое в марте 2023 года совместное заявление лидеров двух стран. В документе подчеркнуто, что Россия и Китай во главу угла ставят свой суверенитет, в том числе в цифровой сфере",- сказал Люкманов. По его словам, важно, что при обсуждении темы информационной безопасности на международной арене Россия и Китай выступают "единым фронтом". Люкманов указал, что делегации двух стран традиционно поддерживают друг друга в ООН – в рабочей группе открытого состава и спецкомитете. "Китайские друзья совместно с нами отстаивают выработку универсальных договоренностей, которые справедливо и равноправно регулировали бы деятельность государств в информационном пространстве", - добавил он. "Москва находится в регулярном контакте с представителями Пекина и в двустороннем формате, и по линии БРИКС, ШОС, СВМДА, "Группы двадцати", Регионального форума АСЕАН по безопасности. Такое тесное общение помогает нам говорить на "одном языке",- пояснил Люкманов. В практической плоскости сотрудничество между РФ и Китаем выстраивается на основе межправительственного соглашения по международной информационной безопасности от 2015 года, отметил он, подчеркнув, что "в диалог с обеих сторон вовлечен целый круг компетентных ведомств". "Эти контакты не ограничиваются обменом мнений, а направлены на поиск совместных решений, в том числе по наиболее актуальным и чувствительным вопросам обеспечения информационной безопасности России и Китая", - сказал он, добавив, что "взаимовыгодное сотрудничество с Пекином будет лишь расширяться и углубляться", а также объединять вокруг России и Китая "все больше развивающихся государств".

https://ria.ru/20230823/informbezopasnost-1891745866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, россия, китай