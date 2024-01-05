https://ria.ru/20240105/kenguru-1919802863.html
В крымском зоопарке кенгуренок впервые показался из сумки матери
В крымском зоопарке кенгуренок впервые показался из сумки матери - РИА Новости, 05.01.2024
В крымском зоопарке кенгуренок впервые показался из сумки матери
Новорожденный кенгуренок впервые показался из сумки матери в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:12
2024-01-05T12:12
2024-01-05T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Новорожденный кенгуренок впервые показался из сумки матери в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. "В Бахчисарайском парке миниатюр новорожденный малыш больших рыжих кенгуру впервые показался из сумки матери. Кенгуренку около трех месяцев, но до этого о его существовании лишь догадывались по небольшому шевелению в области живота самки", — сказал он. По его словам, малыш выглянул из сумки и начал знакомиться с окружающим миром. В сумке он проведет до восьми-двенадцати месяцев. "Сейчас кенгуренок полностью питается молоком матери, а родители получают усиленное питание", — подчеркнул Жиленко. Большой рыжий кенгуру — крупнейший вид кенгуру, крупнейшее млекопитающее Австралии и крупнейшее из современных сумчатых.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австралия, республика крым
Хорошие новости, Австралия, Республика Крым
В крымском зоопарке кенгуренок впервые показался из сумки матери
В Бахчисарайском парке кенгуренок впервые показался из сумки матери
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Новорожденный кенгуренок впервые показался из сумки матери в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко.
"В Бахчисарайском парке миниатюр новорожденный малыш больших рыжих кенгуру впервые показался из сумки матери. Кенгуренку около трех месяцев, но до этого о его существовании лишь догадывались по небольшому шевелению в области живота самки", — сказал он.
По его словам, малыш выглянул из сумки и начал знакомиться с окружающим миром. В сумке он проведет до восьми-двенадцати месяцев.
"Сейчас кенгуренок полностью питается молоком матери, а родители получают усиленное питание", — подчеркнул Жиленко.
Большой рыжий кенгуру — крупнейший вид кенгуру, крупнейшее млекопитающее Австралии
и крупнейшее из современных сумчатых.
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