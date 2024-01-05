https://ria.ru/20240105/kenguru-1919802863.html

В крымском зоопарке кенгуренок впервые показался из сумки матери

В крымском зоопарке кенгуренок впервые показался из сумки матери - РИА Новости, 05.01.2024

В крымском зоопарке кенгуренок впервые показался из сумки матери

Новорожденный кенгуренок впервые показался из сумки матери в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:12

2024-01-05T12:12

2024-01-05T14:26

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Новорожденный кенгуренок впервые показался из сумки матери в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. "В Бахчисарайском парке миниатюр новорожденный малыш больших рыжих кенгуру впервые показался из сумки матери. Кенгуренку около трех месяцев, но до этого о его существовании лишь догадывались по небольшому шевелению в области живота самки", — сказал он. По его словам, малыш выглянул из сумки и начал знакомиться с окружающим миром. В сумке он проведет до восьми-двенадцати месяцев. "Сейчас кенгуренок полностью питается молоком матери, а родители получают усиленное питание", — подчеркнул Жиленко. Большой рыжий кенгуру — крупнейший вид кенгуру, крупнейшее млекопитающее Австралии и крупнейшее из современных сумчатых.

https://ria.ru/20220811/kenguru-1808872237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

австралия, республика крым