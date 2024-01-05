https://ria.ru/20240105/iran-1919879747.html

МВД Ирана: теракт в день памяти генерала Сулеймани осуществили смертники

МВД Ирана: теракт в день памяти генерала Сулеймани осуществили смертники - РИА Новости, 05.01.2024

МВД Ирана: теракт в день памяти генерала Сулеймани осуществили смертники

Взрывы, произошедшие в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T23:37

2024-01-05T23:37

2024-01-05T23:37

в мире

иран

багдад (город)

турция

али хаменеи

касем сулеймани

взрыв в кермане

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ТЕГЕРАН, 4 янв - РИА Новости. Взрывы, произошедшие в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани, были осуществлены смертниками, заявил замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади. Тела обоих террористов, устроивших взрывы, были обнаружены на месте происшествия, приводит слова министра агентство IRNA. Ранее в пятницу глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил о задержании ряда лиц, причастных к взрывам. По данным агентства IRNA, на данный момент число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет; всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ". В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240105/terrorist-1919878420.html

https://ria.ru/20240104/terakt-1919736463.html

иран

багдад (город)

турция

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в мире, иран, багдад (город), турция, али хаменеи, касем сулеймани, взрыв в кермане