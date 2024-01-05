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СМИ: Иордания нанесла авиаудары по позициям наркоторговцев в Сирии - РИА Новости, 05.01.2024
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03:55 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/iordaniya-1919764233.html
СМИ: Иордания нанесла авиаудары по позициям наркоторговцев в Сирии
СМИ: Иордания нанесла авиаудары по позициям наркоторговцев в Сирии - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ: Иордания нанесла авиаудары по позициям наркоторговцев в Сирии
Иордания нанесла воздушные удары по предполагаемым позициям контрабандистов наркотиков в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на иорданские и... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T03:55
2024-01-05T03:55
сирия
иордания
ирак
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Иордания нанесла воздушные удары по предполагаемым позициям контрабандистов наркотиков в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на иорданские и региональные источники в разведке. Как сообщили источники агентства, иорданские самолеты нанесли удары по предполагаемому дому лидера наркоторговцев в городе Шааб, а также по складам у деревни Аль-Гария. Оба населенных пункта находятся в провинции Эс-Сувайда рядом с Иорданией, указывает агентство. "Иордания в четверг нанесла воздушные удары внутри Сирии по предполагаемым складам и укрытиям контрабандистов наркотиков, поддерживаемых Ираном", - передает агентство. В декабре 2023 года иорданские вооруженные силы сообщили, что пограничные войска страны в течение 14 часов вели на границе бои с вооруженными группировками контрабандистов из Сирии, пытавшимися проникнуть на территорию королевства. Начиная с июня 2023 года вооруженные силы Иордании неоднократно информировали, что сбивали беспилотники, залетавшие на территорию королевства из Сирии. Сообщалось, что сбитые дроны, в частности, перевозили наркотики и оружие. Сирия, Иордания и Ирак ранее договорились создать совместную группу для противодействия производству наркотиков в САР и их распространению в регионе.
https://ria.ru/20231108/gaza-1908282491.html
https://ria.ru/20231229/izrail-1918866024.html
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сирия, иордания, ирак, в мире
Сирия, Иордания, Ирак, В мире
СМИ: Иордания нанесла авиаудары по позициям наркоторговцев в Сирии

Reuters: Иордания нанесла авиаудары по возможным позициям наркоторговцев в Сирии

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Иордания нанесла воздушные удары по предполагаемым позициям контрабандистов наркотиков в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на иорданские и региональные источники в разведке.
Как сообщили источники агентства, иорданские самолеты нанесли удары по предполагаемому дому лидера наркоторговцев в городе Шааб, а также по складам у деревни Аль-Гария. Оба населенных пункта находятся в провинции Эс-Сувайда рядом с Иорданией, указывает агентство.
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"Иордания в четверг нанесла воздушные удары внутри Сирии по предполагаемым складам и укрытиям контрабандистов наркотиков, поддерживаемых Ираном", - передает агентство.
В декабре 2023 года иорданские вооруженные силы сообщили, что пограничные войска страны в течение 14 часов вели на границе бои с вооруженными группировками контрабандистов из Сирии, пытавшимися проникнуть на территорию королевства.
Начиная с июня 2023 года вооруженные силы Иордании неоднократно информировали, что сбивали беспилотники, залетавшие на территорию королевства из Сирии. Сообщалось, что сбитые дроны, в частности, перевозили наркотики и оружие.
Сирия, Иордания и Ирак ранее договорились создать совместную группу для противодействия производству наркотиков в САР и их распространению в регионе.
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