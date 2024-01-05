https://ria.ru/20240105/granitsa-1919762938.html
Второй фронт. В Киеве пришли в ужас из-за катастрофы на границе
Второй фронт. В Киеве пришли в ужас из-за катастрофы на границе - РИА Новости, 05.01.2024
Второй фронт. В Киеве пришли в ужас из-за катастрофы на границе
Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко призвал Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы, заявив, что Киев... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T03:05
2024-01-05T03:05
2024-01-05T14:40
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко призвал Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы, заявив, что Киев не может "воевать на несколько фронтов".Парламентарий опубликовал пост в соцсетях "в связи с ситуацией с Польшей, которая не может не беспокоить". "Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы", — написал Кучеренко.По его словам, Киеву нельзя оценивать ситуацию на границе "односторонне и упрощенно" — "исключительно с позиции Украины", необходимо "понять основы и реальную проблематику" со стороны стратегических партнеров — "поляков и Польши".Депутат призвал Зеленского "взять эту ситуацию под свой личный контроль" и сделать все возможное для "определения четкой, прагматичной и комплексной позиции Украины и украинцев"."Мы не можем сегодня воевать на несколько фронтов, и это очевидно!" — выразил тревогу Кучеренко.В начале ноября прошлого года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали ряд автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html
https://ria.ru/20231219/ekonomika-1916746574.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Второй фронт. В Киеве пришли в ужас из-за катастрофы на границе
Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского разобраться с Польшей
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко призвал Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы, заявив, что Киев не может "воевать на несколько фронтов".
Парламентарий опубликовал пост в соцсетях "в связи с ситуацией с Польшей
, которая не может не беспокоить". "Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы", — написал Кучеренко.
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По его словам, Киеву нельзя оценивать ситуацию на границе "односторонне и упрощенно" — "исключительно с позиции Украины", необходимо "понять основы и реальную проблематику" со стороны стратегических партнеров — "поляков и Польши".
Депутат призвал Зеленского "взять эту ситуацию под свой личный контроль" и сделать все возможное для "определения четкой, прагматичной и комплексной позиции Украины
и украинцев".
"Мы не можем сегодня воевать на несколько фронтов, и это очевидно!" — выразил тревогу Кучеренко.
В начале ноября прошлого года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали ряд автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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