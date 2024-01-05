https://ria.ru/20240105/granitsa-1919762938.html

Второй фронт. В Киеве пришли в ужас из-за катастрофы на границе

Второй фронт. В Киеве пришли в ужас из-за катастрофы на границе - РИА Новости, 05.01.2024

Второй фронт. В Киеве пришли в ужас из-за катастрофы на границе

Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко призвал Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы, заявив, что Киев... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T03:05

2024-01-05T03:05

2024-01-05T14:40

в мире

украина

польша

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/60/1562526088_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_cbdc4f1612b90564978f28f4ecfc55cb.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко призвал Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы, заявив, что Киев не может "воевать на несколько фронтов".Парламентарий опубликовал пост в соцсетях "в связи с ситуацией с Польшей, которая не может не беспокоить". "Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы", — написал Кучеренко.По его словам, Киеву нельзя оценивать ситуацию на границе "односторонне и упрощенно" — "исключительно с позиции Украины", необходимо "понять основы и реальную проблематику" со стороны стратегических партнеров — "поляков и Польши".Депутат призвал Зеленского "взять эту ситуацию под свой личный контроль" и сделать все возможное для "определения четкой, прагматичной и комплексной позиции Украины и украинцев"."Мы не можем сегодня воевать на несколько фронтов, и это очевидно!" — выразил тревогу Кучеренко.В начале ноября прошлого года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали ряд автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

https://ria.ru/20231219/ekonomika-1916746574.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, владимир зеленский, верховная рада украины