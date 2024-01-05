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"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 05.01.2024 (обновлено: 03:36 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/gorod-1919757960.html
"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия
"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия - РИА Новости, 05.01.2024
"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия
Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, об этом говорится в прогнозе британского телеканала Sky News, РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:22
2024-01-05T03:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
владимир путин
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, об этом говорится в прогнозе британского телеканала Sky News, посвященном развитию обстановки в горячих точках.Как пишет издание, признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к тому, что президент России Владимир Путин прикажет начать наступление."Недавно он (Владимир Путин. — Прим. ред.) назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина", — говорится в статье.Согласно прогнозу, по-прежнему решающее значение в конфликте будут иметь дроны и системы РЭБ. Российская промышленность опережает противника в этом аспекте, в то время как Украина нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной поддержке Запада, говорится в публикации.Базируясь на этом, издание прогнозирует, что конфликт на Украине не закончится в 2024 году.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об острой нехватке солдат, в связи с чем призвал депутатов Верховной рады отправиться на фронт.
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919722924.html
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в мире, украина, великобритания, россия, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия

Sky News: Россия планирует освободить в 2024 году Одессу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, об этом говорится в прогнозе британского телеканала Sky News, посвященном развитию обстановки в горячих точках.
Как пишет издание, признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к тому, что президент России Владимир Путин прикажет начать наступление.
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"Недавно он (Владимир Путин. — Прим. ред.) назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина", — говорится в статье.
Согласно прогнозу, по-прежнему решающее значение в конфликте будут иметь дроны и системы РЭБ. Российская промышленность опережает противника в этом аспекте, в то время как Украина нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной поддержке Запада, говорится в публикации.
Базируясь на этом, издание прогнозирует, что конфликт на Украине не закончится в 2024 году.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об острой нехватке солдат, в связи с чем призвал депутатов Верховной рады отправиться на фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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