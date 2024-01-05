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"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия
"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия - РИА Новости, 05.01.2024
"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия
Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, об этом говорится в прогнозе британского телеканала Sky News, РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:22
2024-01-05T01:22
2024-01-05T03:36
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, об этом говорится в прогнозе британского телеканала Sky News, посвященном развитию обстановки в горячих точках.Как пишет издание, признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к тому, что президент России Владимир Путин прикажет начать наступление."Недавно он (Владимир Путин. — Прим. ред.) назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина", — говорится в статье.Согласно прогнозу, по-прежнему решающее значение в конфликте будут иметь дроны и системы РЭБ. Российская промышленность опережает противника в этом аспекте, в то время как Украина нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной поддержке Запада, говорится в публикации.Базируясь на этом, издание прогнозирует, что конфликт на Украине не закончится в 2024 году.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об острой нехватке солдат, в связи с чем призвал депутатов Верховной рады отправиться на фронт.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Путин дал сигнал": назван город, который может освободить Россия
Sky News: Россия планирует освободить в 2024 году Одессу
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, об этом говорится в прогнозе британского телеканала Sky News
, посвященном развитию обстановки в горячих точках.
Как пишет издание, признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к тому, что президент России Владимир Путин прикажет начать наступление.
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"Недавно он (Владимир Путин. — Прим. ред.) назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина", — говорится в статье.
Согласно прогнозу, по-прежнему решающее значение в конфликте будут иметь дроны и системы РЭБ. Российская промышленность опережает противника в этом аспекте, в то время как Украина нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной поддержке Запада, говорится в публикации.
Базируясь на этом, издание прогнозирует, что конфликт на Украине не закончится в 2024 году.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный
заявил об острой нехватке солдат, в связи с чем призвал депутатов Верховной рады
отправиться на фронт.
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