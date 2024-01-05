https://ria.ru/20240105/gorlovka-1919807619.html

Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке

Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке - РИА Новости, 05.01.2024

Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке

Снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке, в результате чего оно получило повреждения, сообщил мэр... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:52

2024-01-05T12:52

2024-01-05T12:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке, в результате чего оно получило повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Последствия утреннего обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов. Прямым попаданием снаряда повреждено одно из помещений ОО ТПП "Азов" по улице Минина и Пожарского", - написал Приходько. Кроме того, в 12.00 представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск, выпустивших по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240105/obstrel-1919785906.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, происшествия