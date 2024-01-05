https://ria.ru/20240105/gorlovka-1919807619.html
Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке
Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке - РИА Новости, 05.01.2024
Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке
Снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке, в результате чего оно получило повреждения, сообщил мэр... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:52
2024-01-05T12:52
2024-01-05T12:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке, в результате чего оно получило повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Последствия утреннего обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов. Прямым попаданием снаряда повреждено одно из помещений ОО ТПП "Азов" по улице Минина и Пожарского", - написал Приходько. Кроме того, в 12.00 представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск, выпустивших по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919785906.html
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РИА Новости
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Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке
Снаряд ВСУ попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке