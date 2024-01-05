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Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 05.01.2024 (обновлено: 12:58 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/gorlovka-1919807619.html
Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке
Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке - РИА Новости, 05.01.2024
Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке
Снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке, в результате чего оно получило повреждения, сообщил мэр... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:52
2024-01-05T12:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке, в результате чего оно получило повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Последствия утреннего обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов. Прямым попаданием снаряда повреждено одно из помещений ОО ТПП "Азов" по улице Минина и Пожарского", - написал Приходько. Кроме того, в 12.00 представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск, выпустивших по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919785906.html
https://ria.ru/20240104/donetsk-1919718556.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Происшествия
Снаряд ВСУ попал в здание предприятия в Горловке

Снаряд ВСУ попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия попадания снаряда в одно из помещений ОО ТПП "Азов" по улице Минина и Пожарского в Центрально-Городском районе Горловки. 5 января 2024
Последствия попадания снаряда в одно из помещений ОО ТПП Азов по улице Минина и Пожарского в Центрально-Городском районе Горловки. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия попадания снаряда в одно из помещений ОО ТПП "Азов" по улице Минина и Пожарского в Центрально-Городском районе Горловки. 5 января 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке, в результате чего оно получило повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Последствия утреннего обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов. Прямым попаданием снаряда повреждено одно из помещений ОО ТПП "Азов" по улице Минина и Пожарского", - написал Приходько.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
09:49
Кроме того, в 12.00 представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск, выпустивших по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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