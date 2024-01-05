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В Лебяжьем ликвидировали открытое горение в здании церковного прихода

В Лебяжьем ликвидировали открытое горение в здании церковного прихода - РИА Новости, 05.01.2024

В Лебяжьем ликвидировали открытое горение в здании церковного прихода

Открытое горение в здании церковного прихода ликвидировано в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:55

2024-01-05T14:55

2024-01-05T14:55

происшествия

ленинградская область

николай чудотворец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Открытое горение в здании церковного прихода ликвидировано в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что в поселке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца, площадь возгорания - 35 "квадратов". На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет. "В Ленинградской области спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

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ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, николай чудотворец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия