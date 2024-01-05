https://ria.ru/20240105/germaniya-1919842335.html

В Германии оценили угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ливаном

В Германии оценили угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 05.01.2024

В Германии оценили угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ливаном

Угроза эскалации конфликта между Израилем и Ливаном "очень реальна", заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:01

2024-01-05T17:01

2024-01-05T17:01

в мире

ливан

германия

израиль

исмаил хания

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза эскалации конфликта между Израилем и Ливаном "очень реальна", заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. "Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией на границе Израиля и Ливана. К сожалению, угроза эскалации очень реальна", - сказал Фишер на пресс-конференции кабмина. Кроме того, он в очередной раз призвал граждан Германии покинуть территорию Ливана. По данным МИД ФРГ, в настоящее время в Ливане находятся около тысячи граждан Германии. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов.

https://ria.ru/20240102/podryv-1919518695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, германия, израиль, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году