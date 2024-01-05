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В Германии оценили угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 05.01.2024
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17:01 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/germaniya-1919842335.html
В Германии оценили угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ливаном
В Германии оценили угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 05.01.2024
В Германии оценили угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ливаном
Угроза эскалации конфликта между Израилем и Ливаном "очень реальна", заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:01
2024-01-05T17:01
в мире
ливан
германия
израиль
исмаил хания
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза эскалации конфликта между Израилем и Ливаном "очень реальна", заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. "Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией на границе Израиля и Ливана. К сожалению, угроза эскалации очень реальна", - сказал Фишер на пресс-конференции кабмина. Кроме того, он в очередной раз призвал граждан Германии покинуть территорию Ливана. По данным МИД ФРГ, в настоящее время в Ливане находятся около тысячи граждан Германии. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов.
https://ria.ru/20240102/podryv-1919518695.html
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в мире, ливан, германия, израиль, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Германия, Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Германии оценили угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ливаном

МИД Германии: угроза эскалации конфликта между Израилем и Ливаном реальна

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза эскалации конфликта между Израилем и Ливаном "очень реальна", заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
"Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией на границе Израиля и Ливана. К сожалению, угроза эскалации очень реальна", - сказал Фишер на пресс-конференции кабмина.
Последствия взрыва в Бейруте. 2 января 2024
Ливан подаст жалобу в СБ ООН на Израиль после подрыва офиса ХАМАС в Бейруте
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Кроме того, он в очередной раз призвал граждан Германии покинуть территорию Ливана.
По данным МИД ФРГ, в настоящее время в Ливане находятся около тысячи граждан Германии.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов.
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В миреЛиванГерманияИзраильИсмаил ХанияХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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